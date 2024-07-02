2內地高管菲律賓遭撕票案情曝光　遭設局騙至當地　綁匪索2500萬

近日，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。兩人分屬不同的公司，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一人為美籍華人。



當地媒體《菲律賓商報》曝光大量細節，包括其中一人遭綁架時，綁匪索取2500萬（人民幣，下同）贖金，其中一位家屬向綁匪支付300萬元贖金，但綁匪仍撕票。



左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

2人遭自稱菲律賓公司經銷商邀約洽談生意

《菲律賓商報》2日報道指，其中一名遇害者是中國公民夏軻孚，今年39歲，是蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際行銷總監；另一名遇害者是美籍華人孫靖。夏軻孚今年5月14日在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上與同樣去參展的孫靖認識。

孫靖向夏軻孚介紹一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同來菲律賓洽談生意。

據受害者家屬說，會談期間，「李娜」提及「老闆姓洪，是菲律賓著名的福建商人，主要做房地產業。這次菲律賓新總統上台，他有幫助，所以政府給機會做醫療器械的政府採購」。

蘇州潤邁德醫療科技有限公司。（蘇州潤邁德醫療科技有限公司官網）

6月20日中午，夏軻孚與孫靖一同從北京出發往馬尼拉機場，大約在晚上6時抵達。夏軻孚在取完行李後，最後一次跟同事聯絡是晚上6時7分，之後手機一直處於無法聯繫狀態，微信有回覆。

夏軻孚曾遭人身傷害

夏軻孚的妻子湯璇於6月21日早上陸續接到幾通微信電話，包括夏軻孚本人聲音及第三者的聲音，稱夏軻孚在會所打牌輸錢需要家人電子匯款。當日綁匪和家屬通話已威脅如不匯款就撕票。家屬不斷與綁匪溝通，透過電話，得知夏軻孚已經遭受了人身傷害。

夏軻孚家屬隨即向中國警方報案並獲受理，同時也向中國駐菲大使館和菲律賓警方報警，同日發送電郵給菲律賓警方反綁架大隊。而孫靖的家屬同樣接到電話贖金要求。

報道指，其中一人遭綁架時，綁匪索取2500萬贖金，其中一位家屬向綁匪支付300萬元贖金，但綁匪仍撕票。兩人均在6月24日遇害。

目前，中國公安部、美國聯邦調查局（FBI）正配合菲律賓警方反綁架大隊進行調查。