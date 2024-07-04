2內地高管菲律賓遭撕票　死者摯友：他們遭虐待，綁匪有福建口音

近日，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。兩人分屬不同的公司，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一名遇害者是美籍華人孫靖。



7月3日下午，遇害者之一孫靖的摯友高成（化名）透露，因孫靖是美籍華人，美國聯邦調查局（FBI）已指派兩名人員飛赴菲律賓調查此案。目前該案正在調查中，犯罪嫌疑人尚未抓到。



高成透露，6月23日7時許，孫靖打來最後一通語音，稱先打20萬元就能喝上水了。當天15時許，孫靖發來文字，「媽，你能先打一些（錢）過來嗎？」此為孫靖和家屬的最後聯絡，高成認為，「但這句話不一定是他自己打的。」



2人遭自稱菲律賓公司經銷商邀約洽談生意

《菲律賓商報》2日報道指，其中一名遇害者是中國公民夏軻孚，今年39歲，是蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際行銷總監；另一名遇害者是美籍華人孫靖。夏軻孚今年5月14日在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上與同樣去參展的孫靖認識。

左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

孫靖向夏軻孚介紹一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」，並約定由後者邀請，6月份共同來菲律賓洽談生意。

據受害者家屬說，會談期間，「李娜」提及「老闆姓洪，是菲律賓著名的福建商人，主要做房地產業。這次菲律賓新總統上台，他有幫助，所以政府給機會做醫療器械的政府採購」。

李娜稱，洪老闆是當地著名的福建商人，曾主做房地產生意，但因菲律賓房地產不景氣，後靠該醫療公司發力，每年的銷售額在5000萬美元以上，「我們公司打算今年和馬尼拉大中型公私立醫院進行合作，明年開始拿下其他重要省份......。」

6月20日下午，孫靖和另一名遇害者夏某一同乘坐菲律賓航空PR359次航班從北京首都機場起飛，於當地時間18時左右抵達菲律賓首都馬尼拉。兩人原計畫於6月23日上午從馬尼拉飛回國內。

起飛前和落地後，孫靖均向其助理趙雅（化名）告知了他的動向。抵達馬尼拉後，兩人上了邀請方「李娜」派來的車。根據趙雅提供的聊天記錄，「李娜Zona」曾向孫靖傳送過公司經營醫療器械的相關資質證書和商務邀請函。此外，邀請函上還載明了孫靖的國籍、護照等資訊。

據高成講述，菲律賓當地時間6月20日18時許，孫靖和夏某從馬尼拉機場上車後，就失聯了。當地時間6月20日晚間和21日上午，孫靖的妻子和助理曾多次聯絡孫靖，均未收到回覆，直至6月21日下午。同行的夏軻孚在取完行李後，最後一次跟同事聯絡是6月20日晚上6時7分，之後手機一直處於無法聯繫狀態，微信有回覆。

6月21日16時許，孫靖的助理趙雅接到孫靖的微信語音電話，對方稱「這邊出了點兒問題」，急需1500萬元人民幣轉換成USDT（泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣）匯入指定帳戶。

趙雅隨即提出要跟孫靖進行視訊通話，孫靖稱「忙」，拒絕視訊並請求趙雅務必幫其從父母、朋友處籌錢，強調「明天下午5點前至少湊齊500萬」。並叮囑，「保持安靜，悄聲的就行了。」

通話結束後，察覺到不對勁兒的趙雅第一時間聯絡孫靖的家人和好友。「他（孫靖）聯絡助理的時候說自己『輸了幾手牌』，我們就知道他大概是被綁架了。」高成說，熟悉孫靖的人都知道，他從來不打牌。

夏軻孚、孫靖被綁後遭到虐待

夏軻孚的妻子湯璇表示，自己在6月21日早上陸續接到幾通微信電話，包括夏軻孚本人聲音及第三者的聲音，稱夏軻孚在會所打牌輸錢需要家人電子匯款。綁匪向夏某家人要價500萬元人民幣，夏某家人表示，可在一小時之內準備好。「但下一通電話，綁匪就改口要2500萬元。」

透過電話，家屬夏軻孚已經遭受了人身傷害。 夏軻孚家屬隨即向中國警方報案並獲受理，同時也向中國駐菲大使館和菲律賓警方報警，同日發送電郵給菲律賓警方反綁架大隊。而孫靖的家屬同樣接到電話贖金要求。

此後，夏家和嫌犯幾經交涉，最後商量交付金額為300萬元，轉換成USDT匯入指定帳戶。綁匪稱，先付150萬元，到時候會將人放到一個地方，讓家屬遠遠看到。付完餘下的150萬元，即可徹底放人。

高成則提到，6月23日7時許，孫靖打來最後一通語音，稱先打20萬元就能喝上水了。當天15時許，孫靖發來文字，「媽，你能先打一些過來嗎？」此為孫靖和家屬的最後聯絡。「但這句話不一定是他自己打的。」高成說。

6月23日，孫靖與家人的最後對話截圖。（新京報）

據知情人士透露，通話交涉的綁匪是操著疑似福建口音的男子，且綁匪不接受先打幾十萬驗證人是否還活著的方案。綁匪告訴家屬，一個帳戶僅有8至10分鐘的「生命」，打來幾十萬，這個帳戶就廢了。「綁匪的反偵察意識很強，告知帳戶後要求必須在幾分鐘之內馬上匯入，防止被警察鎖定。」

綁匪曾承諾：收了錢一定會放人

當地時間6月24日（週一）中午12時，這是綁匪要求夏某家屬交付贖金的最後時間節點。「綁匪說到週一警察局就上班了，他們也該收攤了。」

一名知情人士表示，綁匪跟夏某家屬說的最後一句話是，收到了錢一定會放人。「我們萬萬沒想到，最後還是撕票了，本來還抱有一線希望」，高成說，6月24日晚間，孫靖和夏某的遺體在距馬尼拉約500公里外的一處湖邊被發現。

網傳訃告。（微博）

6月27日凌晨，孫靖、夏某的家人抵達馬尼拉處理後事。高成稱，抵達時，中國駐菲律賓大使館、美國聯邦調查局（FBI）、菲律賓國警反綁架大隊（AKG）、美國駐馬尼拉大使館已組成聯合調查小組，以求盡快偵破此案。

據高成透露，屍檢結果顯示，兩名遇害者生前遭受過惡劣的虐待。菲律賓國警反綁架大隊（AKG）指派專人去核查了屍檢結果。「遺體經過了專業處理，沒有留下指紋等資訊。屍檢之後，遺體便就地火化了。」

菲國警方發言人法哈多稱，警方尚未確認作案動機，但在與中國駐菲律賓大使館協調後，菲國警反綁架局已經開始調查此案，並已掌握涉及案件的相關人員的線索。

菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（新京報）

孫靖的追悼會將於7月6日在北京舉行。7月1日上午已在北京舉行完夏軻孚的追悼會，準備葬在老家。家屬表示，公司已給予相應幫助，相關善後工作正在進行。

高成表示，我們也被告知了一些進展，親友都希望盡快破案，以告慰逝者的在天之靈。

外國人在菲律賓遭遇綁架的案件頻發

7月2日，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，案發後，中國駐菲律賓使館與菲方保持密切聯絡，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員家屬善後提供協助。外交部將會同有關部門指導駐菲律賓使館密切關注案件進展，做好後續工作。

中國外交部發言人毛寧。（中國外交部官方網站）

近年來，外國人在菲律賓遭遇綁架的案件頻發。據新加坡《海峽時報》，菲律賓當局破獲了一個綁架勒索團夥，該團夥於6月2日在菲律賓首都馬尼拉綁架了三名中國人和一名馬來西亞人。6月2日，坐在車上的受害者被兩名身穿警服、騎著警用摩托車的嫌疑人攔下。隨後受害者被戴上手銬，塞進一輛白色貨車裡。

經查，作案團隊由高級警官組成，一直以中國和馬來西亞遊客為目標。嫌疑人中等級最高的是一名少校等級的情報官員，其他三人為中士等級。據調查，該團夥至少有14名成員，包括一名中國人和一名馬來西亞人。該團夥可能還策劃了另外四起同樣針對外國人的綁架案。菲律賓官員在發佈會上稱，此事件嚴重損害了警方的形象。