國企反腐｜央企巨頭中海油集團4前高層涉嚴重違紀同日被查

中央反貪力度持續增加，驚傳「央企三桶油」之一的中國海油集團系內4位前高層，在同一日內先後被查，包括中海油集團法律與外事工作部原副總經理訾士龍；中海油集團辦公室原專職外部董事、中聯煤層氣原董事曹樹杰；中海石油（中國）天津分公司原黨委委員、副總經理兼總工程師（鑽完井）喻貴民；以及中國海洋石油工程技術部原副總經理鄧建明。



內媒《每日經濟新聞》報道，中央紀委、國家監委官網7月9日顯示，上述四人涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中海油集團紀檢監察組和江蘇省宿遷市監委紀律審查和監察調查。

另據《第一財經》報道，上述被查四人中，訾士龍、曹樹杰、喻貴民三人均曾供職於中海油田服務股份有限公司（簡稱「中海油服」）。

中國海洋石油集團有限公司成立於1982年2月15日，是中國最大的海上油氣生產運營商。公司註冊資本1138億元（人民幣，下同），共有5家控股境內外上市公司。公司主要業務板塊包括油氣勘探開發、專業技術服務、煉化與銷售、天然氣及發電、金融服務等。

中海油服則是中國最大的海上鑽井承包商，也是全球最具規模的綜合型油田服務供應商之一。公司主要業務包括物探採集和工程勘察服務、鑽井服務、油田技術服務以及船舶服務等，業務區域涵蓋中國海上及陸地、亞太、中東、歐洲、美洲和非洲等多地。2023年，公司營業收入同比增長23.7%至441.09億元，淨利潤同比增長31.3%至32.83億元。結合中海油服公告，上述三人均是「老海油人」。

今年以來，中海油系統已有多人被查，此前被查的中海油集團原總經理李勇、集團原副總經濟師齊美勝等人，履歷同樣集中在中海油服體系與天津分公司。圖為中海油海上石油平台。（視覺中國）

根據公開信息介紹，訾士龍出生於1971年，1994年開始長期供職於中海石油技術服務公司；2002年1月，訾士龍進入中海油服，任中海油田服務有限公司固井事業部經理；此後先後履職中海油服油田生產事業部副總經理、中海油服印尼公司總經理、中海油服人力資源部總經理。2013年8月，訾士龍升任中海油服副總裁，直至2015年12月因工作調動辭任。

曹樹杰出生於1964年，於1987年進入中國海油集團，曾任渤海石油鑽井公司和中海石油北方鑽井公司任鑽井隊長、副監督、平台副經理、平台經理，中海油服鑽井事業部總經理；2010年3月至2016年12月期間，出任中海油服副總裁；2017年1月至2018年3月任中海油服執行副總裁。2018年3月起，曹樹杰升任中海油服首席執行官兼總裁，直至2020年6月因工作調動辭任。

喻貴民出生於1969年，1992年畢業後，便進入中國海油集團工作，先後任中海石油技術服務公司井下作業公司作業工程師、中海油服鑽井事業部總工程師、中海油服油田生產事業部副總經理、中海油服採辦管理部總經理、中海油服油田生產事業部總經理等職。2017年1月起，喻貴民出任中海油服副總裁，直至2020年5月辭職。

《每日經濟新聞》報道指出，值得關注的是，上述三人均與日前剛被查的中國海油集團原副總經濟師齊美勝共事過。齊美勝在中海油服供職近20年。2013年，齊美勝與訾士龍前後腳出任中海油服副總裁，直至2015年12月，訾士龍因工作調動辭任，次年6月，齊美勝升任中海油服首席執行官（CEO）兼總裁。2018年3月，齊美勝升任中海油服董事長，其CEO兼總裁的職務由時任公司執行副總裁的曹樹杰接任。此次職務變動不到一年前，喻貴民剛剛出任中海油服副總裁，成為齊美勝、曹樹杰下屬。而巧合的是，2020年5月至6月，喻貴民、曹樹杰先後因「工作調動」辭職，次年4月，齊美勝辭任中海油服董事長。

今年5月初，中央紀委國家監委網站發佈消息，中國海油集團原副總經濟師，中海石油氣電集團有限責任公司原黨委書記、董事長齊美勝因涉嫌嚴重違紀違法，被中國海油集團紀檢監察組和湖北省監委紀律審查和監察調查。