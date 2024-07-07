大搞家族式腐敗、結交政治騙子　湖南省人大原副主任彭國甫被雙開

7月7日，中央紀委國家監委通報，湖南省人大常委會原黨組成員、副主任彭國甫，涉嫌大搞統計造假、數據造假、「家族式」腐敗等被雙開。



通報稱，經查，彭國甫喪失理想信念，背棄初心使命，宣揚個人「政績」，撈取政治資本，政績觀扭曲，違規舉債、虛假化債，大搞統計造假、數據造假，結交政治騙子，在領導幹部利用職權和影響力為親友牟利專項整治中搞虛假整改，嚴重破壞地方政治生態。

彭國甫罔顧中央八項規定精神，搞形式主義、享樂主義；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；道德淪喪，搞權色、錢色交易；對家人不管不教，大搞「家族式」腐敗；利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

湖南省人大常委會原黨組成員、副主任彭國甫，涉嫌大搞統計造假、數據造假、「家族式」腐敗等被雙開。（微信公眾號＠長安街知事）

彭國甫嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予彭國甫開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其湖南省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

湖南人大副主任彭國甫落馬 曾頂住壓力要求徹查「操場埋屍案」

湖南新晃「操場埋屍」案被披露後引發關注，杜少平被指殺害新晃一中職工鄧世平，將其屍體埋於該校操場下16年 。（澎湃新聞）

2019年6月20日凌晨，湖南懷化市新晃縣新晃一中的操場跑道下挖出遺骸，引發全國關注。彭國甫多次公開表態，要求徹查該案，堅決把涉黑涉惡歷史遺留大案要案的線索排查到位。

彭國甫事後透露，當時很多人不希望調查下去，認為會影響懷化的形象，甚至彭國甫自己都會被推至風口浪尖。

案件最終水落石出，法院審理查明，2001年12月，被告杜少平承攬了新晃侗族自治縣一中400米操場土建工程，聘請同案被告羅光忠等人管理。新晃一中委派總務處鄧世平、姚本英（病故）二人監督工程品質。

在施工過程中，杜少平因工程品質等問題與監督人鄧世平產生矛盾，懷恨在心，因而於2003年1月22日，夥同羅光忠在工程指揮部辦公室將鄧世平殺害，當晚二人將屍體掩埋於操場一土坑內，埋屍16年。