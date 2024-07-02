涉嫌受賄罪　黑龍江原副省長王一新被逮捕　官方曾指結交政治騙子

據最高檢周二（2日）消息，黑龍江省委原常委，省政府原黨組副書記、副省長王一新涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王一新作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



2023年12月8日，中央紀委國家監委網站通報王一新涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王一新同時是2023年底被查落馬的最後三個中管幹部之一。

公開資料顯示，王一新1965年12月生，湖北英山人，畢業於武漢大學，大學學歷，歷史學學士學位，高級經濟師。曾先後擔任中國海洋石油報社采編部主任、記者部主任，副總編輯職務，中國海洋石油總公司辦公廳主任，總經理工作部總經理。2001年11月至2003年10月間掛職任四川省瀘州市委常委、副市長。

2004年7月，王一新調任海南，曾先後任海南省政府副秘書長、研究室主任，海南省農墾總局（總公司）局長（總經理），海南省農墾集團有限公司董事長、黨委書記等職。2013年1月，王一新跨省履新，任山西省副省長，期間曾兼任山西省國資委黨委書記。2021年12月，王一新再次跨省履新，任黑龍江省副省長。2022年3月起任黑龍江省委常委、副省長，省政府黨組成員，至2023年12月被查。

王一新涉嫌受賄罪被逮捕。（上觀新聞）

今年6月17日，中央紀委國家監委通報王一新被「雙開」。經查，王一新喪失理想信念，背棄初心使命，結交政治騙子，對抗組織審查；違背組織原則，隱瞞不報家庭房產情況，在組織談話時不如實說明問題，違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮金，接受私營企業主低價裝修，利用職權為特定關係人謀取利益，搞權色、錢色交易；道德敗壞；以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在土地開發、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，王一新嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予王一新開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黑龍江省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。