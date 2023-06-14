格力女主播穿國企領導「牽手門」同款「小三裙」　公司：不支持

國企中石油集團旗下公司的執董兼總經理胡繼勇，早前因牽著超正小三逛街被拍到，遭到免職。事後，小三董思槿所穿著的同款花色連衣裙竟銷量暴增，甚至獲得了「免職裙」及「小三裙」等外號。周二（13日）抖音「格力官方旗艦店」女主播在直播賣貨時，便身穿了「牽手門」的同款裙，引起關注。對此，格力官方客服回應稱，公司並不支持為博眼球的個人行為。不過也有律師認為，裙子是物，不必污名化。



涉事女主角表示，她知道裙子的背景，雖然裙子是小三穿的，但「格力的質量是過硬的」。不過這並沒有獲得網民們的認多，他們紛紛在直播間發彈幕稱不應該用「小三裙」博眼球，甚至指摘女主播會把不喜歡的網民踢出直播間，「我換號去看，她已經換回其他衣服了！」

公開資料顯示，「格力官方旗艦店」擁有粉絲16.8萬，主營空調、雪櫃等家電產品，由格力品牌官方團隊授權經營，主體公司為格力電子商務有限公司。據了解，該公司由珠海格力電器股份有限公司100%持股。而對上述事件，格力官方客服稱，穿「免職裙」是外包團隊員工為博眼球的個人行為，公司並不支持。

不過北京觀韜中茂（上海）律師事務所律師葛志浩認為，裙子本身屬於商品，法律屬性是物，並不具備人格。對不具備人格的物而言，除非該物具有某些精神上的特殊含義，並與他人的人格有緊密而唯一的聯繫，否則不能將裙子污名化為「小三裙」。

月銷數十條變半日賣出800件以上 價值4.4萬人民幣手袋同被認出（點圖了解更多）：