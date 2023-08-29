董明珠批格力員工「吃著碗裏看著鍋裏」惹議　網民：打工不是賣身

格力電器董事長兼總裁董明珠言行向來備受注目，近日，她在訪談中批評有員工「吃著碗裏還看著鍋裏的」，她絕對不會允許其在格力待下去，結果迅速引發爭議，甚至衝上熱搜第一。有網民直言打工不等於賣身，亦有人指出若留不住人，就應該從自己身上找找原因。



8月28日，在上證報走進藍籌活動之格力電器專場的直播訪談中，董明珠表示，她曾找員工談話，讓其去持有格力的股票，當中部分可能認為買來沒什麼用，也許過兩年就走了；有的買了，撈一把，最後還是走了，她對這種行為非常不滿，「我講話是很尖銳的，也不留情面的，有的人吃著碗裏還看著鍋裏的，這種人太多了，絕不允許他在格力待下去」。

言論甫出即引發爭議，有人批評這是在道德綁架員工，結婚都能離婚，更何況是赤裸裸的用工關係；亦有人認為董的思想跟不上時代步伐。另外，有人指出，打工最重要的就是雙贏，千里馬和伯樂的關係才是職場人需要的。

網民點睇：

人家是來上班賺錢的，不是來跟你談戀愛的啊

哇塞，員工是你家一輩子的包身工啊

你想奴隸人家一輩子？

這叫什麼話？不買股票不行？跳槽也不行？這也要道德批判？

這就是人民企業家的思想嘛

人往高處走，水往低處流

時代早就變了，人員流動太正常了

公司降本增效，裁員的時候怎麼說？

辭職就兩個理由，一個同等崗位掙得少，一個幹的不開心

討厭動不動道德綁架員工的沒有邊界感的老闆。明明就是個資本家裝什麼大家長

我們都是人，不是機器，除非你自己是機器

奇葩了，我就問一下：如果員工買公司股票後虧了，你董小姐會補給員工嗎？你以為人人賺錢像你這麼容易。



這已非董明珠近期首次在節目中發表爭議言論，8月19日在《超級訪問》節目中，她曾稱不招只想要工資的人。她對員工講，招進來的別說「我來我想拿多少錢工資，你給不給」，這樣的人根本就不用要。

對此，網民紛紛表示質疑，稱就是因為民企不是鐵飯碗，很難保證幹一輩子，員工也要為自己未來有所打算；也有人表示理解孟羽童為何辭職。

延伸閱讀：董明珠「接班人」、90後孟羽童從格力電器離職 曾連續工作21小時（點圖放大閱覽）