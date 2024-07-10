最高人民法院院長張軍會見林定國 冀律政司鞏固發展香港法治優勢
撰文：林芷瑩
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7月10日下午，國家首席大法官、最高人民法院院長張軍在北京會見律政司司長林定國。
《人民法院報》報道，張軍表示，今年3月香港特區制定《維護國家安全條例》，築牢維護國家安全屏障，進一步強化香港的獨特優勢，為香港由治及興注入強勁動力；希望律政司鞏固並發展香港法治優勢，向全世界展示香港更安全、更自由、更開放、更可預期的法治化營商環境，為香港發展注入源源不絕的法治動能。
張軍表示，最高人民法院將持續加強與律政司的交流合作，在完善和優化區際司法協助體系、支持香港保持普通法優勢、積極對接粵港澳大灣區國家戰略等方面達成新的共識、開拓新的平台、實現新的合作，鞏固香港的獨特地位和優勢。
林定國表示，律政司希望能夠繼續加強與內地各級人民法院的交流與合作，發揮好「一國兩制」下香港的獨特優勢，積極參與國家高質量發展，共同推進中華民族偉大復興。
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