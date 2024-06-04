橫跨大灣區5城　全國最長城際「地鐵」開通　對香港有何啟示？

廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）於5月26日正式開通營運，與已開通的佛肇城際、莞惠城際實現四線貫通，形成連接廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州，全長258公里的全國最長城際「地鐵」。

官媒《經濟日報》對此發表評論文章指，這啟示了香港加快交通基礎設施建設，更緊密融入大灣區。



深圳灣口岸的巴士站大量香港居民回程。（崔定邦提供圖片）

文章指，深港口岸去年累計超1.6億人次出入境，日均超40萬人次，日最高峰突破80萬人次。香港與內地的人員往來更加密切，而香港與內地現有三大跨境交通基礎設施，分別是港珠澳大橋、廣深港高鐵和深圳灣大橋，經常處於飽和運行狀態。

文章稱，香港有兩個跨境鐵路項目正在規劃中，一個是西部鐵路，連接香港洪水橋至深圳前海，一個是北環線支線，連接北部都會區與深圳皇崗口岸，但北環線預計到2034年竣工，西部鐵路還沒有明確時間表。

廣東城際四線貫通後的線路圖。（廣東城際）

文章表示，香港也已經在探索跨境交通的公交化、地鐵化，去年8月港鐵公司與廣鐵集團商定推出「靈活行」，城際鐵路的車次間隔、安檢互認、便捷換乘、票型設計等為跨境高鐵的便利化水平提升提供了經驗借鑒。

文章還稱，大灣區城際鐵路沿途分布多個功能組團，比如重要交通樞紐廣州南站、佛山順德的工業基地、東莞松山湖的科學城，是一條經濟線、創新線、人才線。香港正在大力引進重點企業和創新人才，規劃北部都會區建設，同時也面臨以交通線路設計促進產城融合、職住平衡的課題。

廣佛南環、佛莞城際、佛肇城際和莞惠城際，日前實現四線貫通，形成全長258公里的全國最長城際「地鐵」。（廣州地鐵）

文章又指，打開香港的地圖能夠看到，香港的道路設施集中於港島和九龍半島，新界區域的道路密度並不高。這與新界作為北部都會區所在地的區位是不匹配的。以北部都會區建設為契機實現城市金融、科研、人才資源的優化配置，是香港提升城市能級的關鍵。

文章最後表示，面對大灣區軌道建設的提速升級，香港必須迎頭趕上才能鞏固大灣區樞紐城市的地位，這個「趕上」是里程的比拼，而是交通功能的高效對接和先進運行模式的跟進。