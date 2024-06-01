C919首個跨境商業包機上海起飛赴香港　承運「滬港同心」活動學生

周六（1日）上午，中國東方航空公司C919國產大飛機執飛首個跨境商業包機，從上海虹橋機場起飛前往香港。



抵達香港後，該機將承運從香港前往上海參加「滬港同心 相聚上海」香港青年學生實習計劃的過百名香港青年學子。返程包機MU7192航班預計即日下午從香港國際機場起飛，抵達虹橋機場後，上海海外聯誼會、上海市青年聯合會將舉行隆重歡迎儀式。

C919國產大飛機執飛首個跨境商業包機。（中國民航報）

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。2023年5月28日，全球首架交付的C919完成首次商業載客飛行，國產大飛機的商業運營至今已滿一年。

東方航空集團有限公司董事長王志清日前表示，過去一年來，C919飛機累計執行航班超過2100班、安全運行超6000小時；運送旅客近30萬人次，平均客座率接近80%，超過同航線的其他機型，初步實現商業運行上的成功。

商業運營一年來，C919飛機已經在上海虹橋到成都天府、上海虹橋到北京大興以及上海虹橋到西安咸陽三條航線上實現定期運營。隨着新C919飛機的交付，東航C919執飛的定期航線將持續更新。