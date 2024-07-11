雲南85後女法官涉嚴重違法被查　母親曾叮囑她「做有良心的法官」

雲南曲靖官場持續震蕩，7月9日一日內有5人被查。其中，曲靖市中級人民法院環境資源審判庭庭長、四級高級法官余瑾近日涉嫌嚴重違法被查，引起法律界關注。值得一提的是，該名85後女法官的母親曾叮囑她「做有良心的法官」，如今余瑾被查，令人唏噓。



公開資料顯示，余瑾為宣威市人，1985年7月出生，2007年12月參加工作，2010年7月到曲靖市中級人民法院工作，曾任中院民事審判第三庭副庭長，四級高級法官。她2023年5月5日獲任命為曲靖市中級人民法院環境資源審判庭副庭長。同年7月14日獲任命為曲靖市中級人民法院環境資源審判庭庭長、審判委員會委員。

曲靖中院介紹，從事民事審判工作以來，余瑾的收案數、結案數高居中院民事審判前列。期間主審一、二審民商事案件1000餘宗，參與組成合議庭審理案件3200餘宗。她又多次榮記個人三等功、 榮獲「先進個人」、「辦案標兵」等榮譽。2020年被授予雲南省三八紅旗手榮譽。法院在材料中直指，雖然余瑾沒有轟轟烈烈的事跡，但她用一顆盡職盡責之心捍衛了當初選擇法學的初衷，是一名「有信仰」、「有擔當」的年輕法官。

余瑾涉嚴重違法被查。（澎湃新聞）

在曲靖中院另一篇報道中，還介紹道：「法律是冰冷的，可法官是溫熱的。2007年余謹大學法學專業畢業順利通過國家公務員（司法）招錄考試，接到崗前培訓通知的她將這消息告訴母親時，老人家反覆叮囑，『要做到一碗水端平，做個有良心的法官』。」而隨著余瑾涉嫌嚴重違法被查，這些昔日的榮譽和母親的叮囑更讓人唏噓。

曲靖官場持續震蕩，7月9日傍晚，雲南省紀委監委網站接連發布指，曲靖市人民政府副市長陳志涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查；曲靖市人大常委會原副主任畢尚鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

當日晚些時候，又有曲靖市師宗縣政協黨組書記、主席張硯昆，曲靖市發展投資集團有限公司黨委書記、董事長龔雲雷，以及余瑾3人一同被查。