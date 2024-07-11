恒大年報造假風波後　外媒：官方正加強審查4大會計師事務所

財政部據報正對四大會計師事務所（德勤Deloitte、安永EY、羅兵咸永道PwC、畢馬威KPMG）為中國企業所做的審計工作進行更嚴格的審查。據悉，這項調查始於數月前監管部門對開發商中國恒大的「中介機構」進行調查後展開，認為相關事務所在揭露企業不法行為方面做得不夠。



《路透社》引述知情人士說法表示，更嚴格的審查主要集中在4大會計師事務所，以及他們對一些金融企業和財務高槓桿業者的審計工作，「今年要求提供的文件遠超過以往，4家會計師事務所被迫面對的質詢量也大幅增加」。

至於監管部門針對「中介機構」進行調查，主要指涉會計師事務所、評級機構和其他金融服務提供商。

內媒統計，羅兵咸永道今年以來已遭到超30家內地上市公司解約。（路透社）

根據證監會今年3月公告，恒大地產披露的2019年、2020年年報共虛增收入5641億元（人民幣，下同），作為審計師的羅兵咸永道在恒大地產存在造假的兩年年報中，出具了標準無保留意見的審計報告。隨後，羅兵咸永道便接連丟失大量中國客戶的訂單。

據內媒《觀察者網》不完全統計，今年已有超過30家內地上市公司取消與羅兵咸永道的合作，《彭博社》早於5月的報道則指出，由於審計恒大的失誤，羅兵咸永道可能面臨創紀錄的10億元罰款，唯罰款目前仍在敲定中。

至於近日傳出羅兵咸永道將關閉廣州分所的消息，羅兵咸永道則回應廣州分所並未關閉，稱「由於外部客觀情況的變化，根據市場需求相應優化了組織架構」。

一般認為，在恒大事件，以及屢傳債台高築的省市體質欠佳小銀行風波後，財政部已特別轉向關注相關審計工作；同時，中國資產管理公司的審計工作也受到密切關注，對高槓桿國有企業和房地產開發商的審計都受到嚴格檢視。