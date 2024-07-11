三中全會召開在即　分析聚焦人工智能發展與財稅系統改革

中共第20屆三中全會將於7月15日至18日在北京市召開，國務院總理李強本月9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。有分析指，根據國務院總理李強近期與專家、企業家座談會的側重點可預期，除了財稅改革，人工智能發展也將在三中全會佔有重要位置。



內地時政財經領域自媒體人微信公眾號「政事堂」10日發表文章指，李強今年以來共召開3次經濟座談會，分別是1月23日、4月8日和7月9日，「一般來說，座談會的任務都是為了接下來的大會釋放政策走向，例如1月座談會是為了3月的全國「兩會」政府工作報告，本次7月座談會則是為了三中全會」。

文章表示，由於李強今年已召開了3次座談會，對比各次會議可嗅出官方的判斷與決策，包括國務院對經濟形勢的判斷越來越謹慎、吸納就業的傳統行業受到越來越多重視以及匯率將是近期金融工作的重心。

此外，文章指出，李強最關心的領域一直聚焦人工智能（AI），諸如1月第一個發言的企業家即是近年側重人工智能領域、無人駕駛的百度董事長李彥宏；4月第一個發言的是上海傅利葉智能科技董事長顧捷，同樣系出人工智能領域，側重通用人形機器人；時至7月，第一個發言的是梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司執行長邵天蘭，同是人工智能領域佼佼者，側重工業機器人。

文章指出，隨著9日座談會的召開，系列無人駕駛的商業新聞集中出現，因此預計人工智能在三中全會的位置將非常重要。

在大熱的人工智能之外，文章同時強調，財稅改革也將是三中全會的重點工作，如見今年3次座談會，首個發言的專家，都是財稅體系的專家。

比如在1月的座談會上，首先發言的是中央財經大學校長、財稅體系專家馬海濤；4月第一個發言的是中國社科院國際政治經濟學院院長張宇燕，擅長於經濟與財稅制度；再到7月座談，第一個發言的是中國社科院財政稅收研究中心主任楊志勇，依舊是財稅體系專家。

文章分析，與3場座談會第一個發言的企業家都是談人工智能類似，3場座談會首先發言的經濟專家都選擇了財稅領域，代表財稅系統改革將在三中全會後迅速啟動。