三中全會前夕人事搬風｜秦剛身份吸睛　2女性新星仕途在望

中共政治局6月27日召開會議，確定本屆中央第三次全體會議（二十屆三中全會）將在7月15日至18日召開，會議並討論了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定，將有關文稿提請三中全會審議。



迎向三中全會，中共高層過去一周來密集調整多名地方「一把手」和正部級高幹的職務，讓人目不暇接。

第二十屆三中全會將於7月15日至18日召開，會議並討論了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。（資料圖片）

官媒6月28日就公布了吉林、安徽、寧夏三個省區黨委書記人事更替的消息，加上其中兩省的原書記「另有任用」，共五個正部級地方大員被調職。

到了本周，江蘇省委原副書記沈瑩（59歲）被官宣已任職中央統戰部副部長兼全國工商聯黨組書記，正部長級；四川省委副書記、成都市委書記施小琳7月4日則履新四川代省長。至此，這兩名年富力強、前途備受看好的女性政治明星從近期的人事調整中脫穎而出。

今年55歲的施小琳是浙江人，從上海大學畢業後，在上海市閘北區工作多年，也歷任上海南匯區、虹口區副區長、上海市民政局局長、黨組書記、普陀區委書記等職。

7月4日，四川省委副書記、成都市委書記施小琳履新四川代省長。（財新網）

2017年以後，施小琳的名字開始頻繁與「最年輕」三個字聯繫在一起。當年5月，她出任上海市委常委兼統戰部部長，成為全國最年輕的省級女常委。2018年5月，新當選中央候補委員半年多後，施小琳跨省出任江西省委常委兼宣傳部部長，2021年她再調遷出任四川省委常委、成都市委書記，是當時中國全部省會城市、15個副省級城市中最年輕的「一把手」。

施小琳在2017年的中共十九大上，成為最年輕的女性中央候補委員；2022年的二十大中，她沒有更上層樓成為中委。不過，她的年齡優勢依然突出，相較於當前中國其他女性地方政府首長，如黑龍江省省長梁惠玲和內蒙古自治區主席王莉霞，施小琳年輕了至少五歲。早年在上海任職的經驗，更意味著施小琳與曾短暫任職上海市委書記的習近平有過交集，也曾與現任政治局常委、國務院副總理丁薛祥共事，能力獲得肯定。

沈瑩是經濟學博士，早年在國有資產管理局、財政部、國務院國資委任職，一直從事經濟相關的工作，2015年後出任國務院國資委總會計師，黨委委員、副主任等職。

2018年，沈瑩從中央到地方，歷任黑龍江省副省長，省委常委、常務副省長。她在2022年的中共二十大上當選中央候補委員，年底跨省到經濟大省江蘇出任省委常委，2023年11月升任省委副書記。

7月1日，中華全國工商業聯合會網站「領導之窗」一欄更新顯示，沈瑩現任中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記（正部長級）。（微博@國媒法治）

如果繼續展示優秀工作成績與政治忠誠，施小琳和沈瑩未來都有望進入黨和國家領導人序列。施小琳已是女性高幹中的領跑者，若再接再厲當上兩個地方的「一把手」，將意味著取得進入政治局的「入門票」。本屆中共政治局裡沒有女性委員，而中央領導機構中唯一的女性諶貽琴今年已65歲，有可能在下次中共黨代會後退休。這些客觀條件，都成為施小琳受關注的原因。

在近期調職的地方大員中，寧夏回族自治區原黨委書記梁言順（62歲）出任安徽省委書記；安徽省委原書記韓俊（61歲）則「回鍋」農業農村部任黨組書記，多半會接任部長，接替5月中被調查的唐仁健。四川省原省長黃強（61歲）升遷至吉林省委書記，而原吉林省委書記景俊海（64歲）的新職務尚未公布。他們都是年過六旬的幹部。

其中，著名的「學者型」官員韓俊距離上一次調職到安徽迄今僅400多天，等於短期內再被調動。不過，韓俊是三農問題專家，回到農村農業部可能會更好地發揮特長。

6月28日，中央組織部有關負責同志出席農業農村部領導幹部會議，宣布韓俊任農業農村部黨組書記。 圖為資料照片。（中國網）

如果加上副省部級的人事更替，則近期有10多名高幹的職務被調整，反映出在三中全會前，中共高層正積極進行人事布局與更新，可能是為設想中的未來發展，做人事準備。

與此同時，高層的反腐力度也在不斷加大，一些犯錯高幹的處理也開始明朗化。

中共政治局6月27日決定開除魏鳳和、李尚福這兩任國防部長的中共黨籍，李尚福失去二十屆中央委員的資格不在話下。去年被罷免全國人大代表職務的火箭軍原司令員李玉超，則可能會在三中全會上被撤銷中央委員職務。另一方面，火箭軍原政委徐忠波以及戰略支援部隊原司令員巨乾生雖然也都在去年被免職，但兩人仍以全國人大代表身份在今年的兩會上露面，說明兩人「平安」。他們能否保住中央委員職務，是三中全會的人事懸念之一。

魏鳳和捲入解放軍火箭軍腐敗醜聞。（資料圖片）

至於去年7月落馬、10月被免除國務委員職務的前外長秦剛，官方一直沒有通報他犯了什麼錯誤，也未宣布對他採取進一步懲處。官媒報道稱，秦剛今年2月辭去全國人大代表職務，而不是被罷免。外界盛傳秦剛主要是生活作風出了問題，屬於違紀，也可能違法，但不犯罪。

圖為前外長秦剛2023年4月26至27日在西安出席中國-中亞外長第四次會晤。（中國外交部）

但秦剛依然很可能會在三中全會上失去中央委員資格。反之，他若還保留中委身份，也會是一個讓人震撼的新聞。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

