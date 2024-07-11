國際首個！北京郵電大學團隊搭建　6G外場試驗網對外發布

由北京郵電大學張平院士及其團隊搭建的，國際首個面向6G通訊與智能融合的外場試驗網（簡稱「6G外場試驗網」），周四（11日）正式對外發布。



據《科技日報》報道，6G外場試驗網是面向6G智能與通訊深度融合趨勢，由張平及其團隊搭建的國際首個開放的聯合研發、測試驗證環境。目的是集聚創新資源，開展產業共性關鍵技術研發，推進語義通訊等關鍵技術國際標準化，支撐未來成果轉化。

6G外場試驗網的成功搭建，將為高校、科研院所等研發機構提供理論研究與關鍵技術前期驗證環境，降低6G研究門檻，形成貫通理論、技術、標準和應用的全產業鏈創新環境，促進跨領域創新合作。

國際首個面向6G通訊與智能融合的外場試驗網正式對外發布。（科技日報）

張平表示，在語義訊息論指導下，團隊提出了語義基物理模型、智簡編碼傳輸、模分多址等多項代表性的語義通信關鍵技術，搭建了6G外場試驗網。

張平續指，6G外場試驗網驗證了語義通訊在4G鏈路上可以達到6G傳輸能力，語義信道容量突破了香農極限對通訊系統的禁錮，在容量、覆蓋、效率3項通訊核心基礎指標上，均獲得10倍的性能提升。研究成果已經形成了從基礎理論、關鍵技術到實驗驗證的完整體系。