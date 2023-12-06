中國發布6G技術方案：預計2030年實現商用

中國信息通信研究院副院長、6G推進組負責人王志勤近日指出，中國6G技術商用時間基本在2030年左右，未來6G服務的更多的是社會管理、社會治理層面的事情。



官媒央視新聞5日、6日接連針對中國6G網絡發展進行報道。報道提及，工業和信息化部將深入推進新型無線、新型網絡等關鍵技術研發，推動行業加快補齊高端器件、基礎軟體等短板，加快推進6G技術研發與創新。

張云明表示，6G作為新一代智能化綜合性數字信息基礎設施，需要全球產學研用各方凝聚共識、集思廣益、緊密合作。（央視新聞截圖）

工業和信息化部副部長張云明表示，工業和資訊化部會同各方系統推進6G願景需求研究、技術研發、國際合作等各項工作，指導成立IMT-2030（6G）推進組，明確將6GHz頻段劃分給5G/6G使用，為6G創新發展提供政策保障。

此外，報道整理，中國早在2019年成立6G推進組，主責系統推進需求、技術、標準及國際合作等各項工作，並啟動6G技術試驗。中國6G推進組5日首次對外發布「6G網絡架構展望」和「6G無線系統設計原則和典型特徵」等技術方案，料將為6G從萬物互聯走向萬物智聯提供技術路徑。

2019年11月3日，中國科技部會同發展改革委、教育部、工信部、中科院等部門宣布，開啟6G技術研發工作。（VCG）

據悉，《6G網絡架構展望》提出了關於6G網絡架構的設計原則與網絡能力。而《6G無線系統設計原則和典型特徵》結合6G部署和組網需求，形成了6G無線系統功能和運行特徵以及設計原則。

中國信息通信研究院副院長、6G推進組負責人王志勤受訪時指出，6G技術其實是5G代際更新的一個新技術，行動通訊每10年一代。因此，以6G來看，它的商用時間基本上是在2030年左右，標準化制定時間會在2025年。

王志勤指出，6G提出了通信、感知的結合，以及通信和人工智能的場景結合，還有類似於泛在物聯。（央視新聞截圖）

王志勤表示，到了5G後，現在大家會覺得速率提升有沒有這種必要，但「6G不僅僅是一個快字」，現在的5G基地台只是支援通訊訊號的發送和接收，6G時代，基地台將同時支援通訊和感知，能夠利用無線電波感知周邊的環境、物體的形狀和運動等，不僅能提升通訊的性能，還會催生新業務。「未來6G服務的物件更多的是社會管理、社會治理層面的事情，更多的是偏向智能體這塊。」

王志勤並以移動通信網絡為例，指移動通信是一個非常龐大的網絡體系，基站非常多，在基站的基礎之上，6G推進組希望能夠再做一些感知性的工作，如直接在基站上進行升級改造，它就具有了感知的能力，這樣就可以對無人機進行空域管理。還有一些交通路口，把這些基站升級以後，可以看整個車流量，就是作為一些交通的管理。

王志勤認為，眼下世界範圍內，對6G的發展都還處於技術研究階段，對6G網絡架構和關鍵技術還沒有一個統一標準。中國是從去年開始進行了6G 技術試驗的工作，今年也陸續開展了關於6G系統架構和技術方案等方面的研究，這些工作也將為今後的6G下一步推進工作打下基礎。