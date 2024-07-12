學生買高昂攝影器材還不起貸款成間諜？國安部要求警惕「校園貸」

近年來，校園貸騙局讓許多心懷夢想的有志青年陷入無底洞圈套，導致家庭悲劇時有發生。



國家安全微電影《看不見的風景》，講述了境外間諜情報機關通過校園貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼迫、威脅貸款學生為其竊取中國家秘密；國家安全機關雷霆出擊，堅決維護國家安全的故事。



《看不見的風景》劇情敘述，安勇是某重點高校攝影系學生，由於貪圖虛榮，花費大量資金購買高端器材造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了2萬元校園貸，深陷套路無力償還。

據了解，所謂校園貸指在校學生向正規金融機構或者其他借貸平台借錢的行為，通常會透過便利的手段吸引在校學生申請和辦理貸款。2015年有調查顯示，在彌補資金短缺時，有8.77%的內地大學生會使用貸款獲取資金，其中網絡貸款幾乎佔一半。

臨近畢業，放貸人李明要求安勇「兼職抵債」，殊不知李明及其背後的森山均是境外間諜情報機關的人員。

聚安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，所接觸的檔和課題涉及國家機密。森山的目標十分明確，就是通過校園貸脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密檔，並以安勇父子的前途和名譽要脅安勇父親與其合作，意圖盜取國家機密。所幸安勇拍攝的檔未涉及機密實質內容。

國家安全微電影《看不見的風景》。(影片截圖)

安致和最終選擇撥打12339國家安全機關舉報受理電話。由於安致和主動報告情況，並與兒子安勇一起積極配合國家安全機關開展相關工作，及時阻止了境外間諜人員竊取我國家秘密的不法圖謀，避免造成不可挽回的重大損失，國家安全機關對安致和、安勇父子進行了嚴肅的批評教育，依法不予追究刑事責任。

《中華人民共和國反間諜法》規定，實施間諜行為，有自首或者立功表現的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有重大立功表現的，給予獎勵。