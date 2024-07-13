年平均15℃！中國「涼都」在哪？　看避暑勝地的5大絕美風景

夏天，相信不少香港人都對這個季節又愛又恨，雖然可以擁抱陽光暢玩水上活動，但潮濕悶熱的天氣又會讓人非常難受，但原來在貴州有一個地方在夏天的時候，平均溫度只有20度，究竟是哪裏？這個地方就是有「中國涼都」之稱的六盤水。六盤水除了氣候涼爽舒服，環境也十分優美，擁有許多引人入勝的天然景色，是許多人夏日旅遊的選擇。



「中國涼都」貴州六盤水 年平均氣溫僅15度

如果要説出一個中國的避暑勝地，一定不得不提及貴州六盤水。

六盤水市位於貴州西部烏蒙山區，年平均氣溫只有15度，夏天的時候平均氣溫大約在19至20度左右，因此當地常年氣候十分涼爽舒適。由於這樣獨特的氣候環境，六盤水被中國氣象學會授予「中國涼都」的稱號，更成為了中國首個以氣候特徵命名的城市。

六盤水之最當屬北盤江第一橋（原稱：北盤江大橋）。北盤江第一橋連接着貴州六盤水與雲南曲靖，高565米，相等於約200層樓高，曾是世界第一高橋。（視覺中國/當代中國授權）

六盤水除了氣候舒適，風景更是迷人，所以成為了許多遊客夏天必去的避暑勝地。接下來，為大家盤點5個六盤水的人氣景點，熱愛自然風光的朋友記得收藏起來！

貴州六盤水必去景點之一：烏蒙大草原 體驗「佛光」奇景

六盤水擁有面積最大的高原草場——烏蒙大草原，當地人又稱為坡上草原。由於烏蒙大草原的地理位置位於兩個彜族鄉鎮之間，所以大草原除了擁有美輪美奐的高山湖泊和杜鵑林景色外，還有濃郁的彜族風情。

烏蒙大草原擁有40多個自然風光和人文景觀景點，像是有草原牧場、河龍灘口溶洞、十里畫廊、彜族村寨、彜族「火把節」慶祝活動等，而在眾多景色當中，「草原佛光」堪稱是最神奇的自然奇觀。

佛光其實是特殊氣候及地理環境下所形成的光學現象，當陽光遇到天氣驟變而形成的水汽時，佛光就會出現。

在中國境内，只有峨眉山、梵净山和烏蒙大草原等少數地方出現過類似的神奇景觀。烏蒙大草原的「草原佛光」在春、夏、秋三個季節都會出現，一般在下午4點至6點左右就能夠觀看到奇幻的「草原佛光」。

作為六盤水必去的景點之一，烏蒙大草原集觀光與娛樂活動於一體，娛樂活動有草原騎馬、七彩滑道、玻璃水滑道等等，更有幾間極具特色的民宿讓遊客入住。（圖片來源：視覺中國/當代中國授權）

貴州六盤水必去景點之二：妥樂村 世界古銀杏之鄉

除了最大的高原草場，六盤水還有世界上古銀杏生長密度最高及保存最完好的地方，那就是從明朝時期興建的妥樂村。妥樂村是國家4A級景區，擁有1,200多棵銀杏樹，平均樹齡在300年以上，最古老的有1,500年，樹幹高達幾十米，這個地方更被譽為「世界古銀杏之鄉」。

妥樂村古樹綿綿、風景秀麗，尤其在秋天銀杏盛開的時候，整個村落都被染上鮮艷的鵝黃色，仿佛置身於油畫之中，令人陶醉。但其實妥樂村除了在秋天的時候會開滿銀杏之外，周邊還有許多值得觀光的景點，像是有路氏長屋、西來寺、張氏四合院、路氏三合院、張氏大墓等。

六盤水景點之一的妥樂村擁有長約1,000米的古驛道，是屬於茶馬古道的一部分，目前保存較好的一段長約300米，鋪有當地特有的豆瓣石。圖為妥樂村秋天銀杏盛開的景象。（視覺中國/當代中國授權）

貴州六盤水必去景點之三：天然氧吧 盤縣大洞竹海

在六盤水不遠處的盤州，有一個名為盤縣大洞竹海的風景名勝區，大洞竹海擁有3萬多畝竹林，當中有碧海聽濤、雲峰觀日、程曦霧浪、竹下清泉、雲上杜鵑、林中珍奇等特色景觀。

秀美絕倫的竹海景觀、清澈香甜的竹根水、香醇濃烈的竹根酒、回味無窮的全竹宴，盤縣大洞竹海擁有清新優美的自然環境和人文風俗，是夏天避暑的休閑養生秘境。

鄰近六盤水的竹海轄區還有一個全國重點文物保護單位——盤縣大洞，是世界著名的舊石器文化遺址，也是目前世界已知文化沉澱規模最大的古人類洞穴遺址，距今已有30萬年。圖為盤縣大洞竹海的竹林景色。（網上圖片）

貴州六盤水必去景點之四：韭菜坪 賞「空中」花海 觀貴州最高峰

看完了綠意盎然的竹海，接下來我們去看看花海。

韭菜坪，橫跨六盤水大灣鎮和畢節赫章縣，由大韭菜坪和小韭菜坪兩座山峰組成。大小韭菜坪分別都擁有獨特的風景之最，大韭菜坪擁有世界上面積最大的野生韭菜花海，而且也是全國僅有的野生韭菜花保護區，而小韭菜坪則擁有許多獨特的石林奇觀，小韭菜坪的主峰是貴州最高峰。

韭菜花的花期為每年的8月到9月，那個時候當地也會舉辦韭菜坪彜族文化節，既有充滿彜族特色的火把節活動體驗，像是與彜族人一起穿着節日盛裝，點燃火把，載歌載舞，也能欣賞當地民間藝人的精彩表演，除了賞花，還能體驗彜族文化，別具一番風情。

韭菜花為紫色，在8月至9月盛開的時候，整座山頭都會開滿韭菜花，仿佛一個「空中」花海，與小韭菜坪上的石林奇觀相得益彰，畫面十分美麗，是六盤水旅遊必去的景點之一。（視覺中國/當代中國授權）

貴州六盤水必去景點之五：丹霞山護國寺 珍藏無數皇家寶物

六盤水除了擁有豐富壯麗的天然風景外，還有許多歷史悠久的人文景觀，像是位於六盤水盤縣水塘鎮丹霞山上的護國寺。

丹霞山護國寺建於明朝，寺内收藏了許多浮雕藝術，包括光緒皇帝御賜的寶物，有藏經、袈裟、玉印、金缽等等。光緒皇帝更曾御封護國寺為「西南護國叢林」，這座古寺也因此被命名為「護國寺」。

除了許多皇家藏品外，還有來自世界各地佛教界所饋贈的玉佛、觀音、貼金彌勒佛、地藏菩薩等，這些佛像個個妙相莊嚴，堪稱佛雕之中的精品，而供放玉佛的的玉佛殿更是護國寺中著名的名勝古迹，吸引了不少遊客前去參觀。

六盤水丹霞山海拔高接近2,000米，環山溶洞遍佈，氣候溫和，雨水充沛，非常適合林木生長，在古時候更有「林海」之稱。古代著名探險家徐霞客曾經親臨丹霞山考察，並將記錄載入《徐霞客遊記》，徐霞客這一行，頓時提高了丹霞山在全國的知名度。圖為護國寺全貌。（視覺中國/當代中國授權）

走進多彩六盤水，坡上草原、花海、竹海、古寺、彜族村莊……每一處都各有特色，既有美不勝收的自然風光、充滿民族特色的人文風情體驗，還有風豬、羊肉粉、獼猴桃等當地特產能夠品嘗得到，是消暑納涼兼度假旅遊的好去處。

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