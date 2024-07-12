美智庫報告：中國海警未來或將對進出台灣船舶強制登檢

今年以來，中國海警在東亞與東南亞海域的活動顯著增加，其任務性質和目的發生了顯著變化，不僅強化執法的頻率與力度，也逐步增強其裝備的軍事化程度。美國智庫出具報告研析，未來中國海警船在台灣附近海域活動時，或將對進出台灣船舶強制登檢，北京方面可以「既不構成軍事封鎖，也不構成對台灣宣戰」為解釋，將此種隔離視為低於武裝衝突門檻的海上執法行動，目的是在對台灣施壓的同時轉移或淡化國際批評和壓力。



台媒《中時新聞網》報道，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在5月23-24日解放軍東部戰區舉行「聯合利劍-2024A」後，以多年來建構的「灰色地帶」作戰概念重新建構北京對台施壓的幾種模式，對就此提出預防與應對措施，整合為以隔離（quarantine）主題的多媒體與文字報告供各界參考。

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CSIS報告指出，在對台施壓時，北京可能會運用解放軍與海警隊武力性質的差異，經過協調後，進行包圍台灣主島與控制離島的行動。報告列舉中國海警先是以執法為名公布了在台灣離島東引與烏坵周圍限制水域進行登船檢查，不久即傳出有台灣漁船遭海警強制登船檢查並扣押事件，其依據即是今年5月15日官方公布的《海警機構行政執法程序規定》。

7月2日晚間，澎湖籍漁船大進滿88號在金門東北角海域捕撈小管，違反休漁期捕撈規定，遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。（民眾提供聯合國報圖片）

報告認為，這些行動目的在展示北京對台進行「懲戒」的其中一種方式，內媒在相關報道中也指明，登船檢查將適用於「金門、馬祖、澎湖，甚至整個台灣海峽」。

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相對一般西方國家的海警隊或海岸防衛隊是以緝私與維護海上秩序為主，僅配備輕武力，「中國海警原本也是如此，但後來接收了一些退役的大型艦艇改裝的巡邏船，其軍事化的程度大為提高」，報告指出，同步於官方近年修法為海警建立新的法律基礎，如2021年通過《中國海警法》，允許海警在中國「管轄海域」（未明確具體範圍）開展執法行動，並可對違反規定的外國軍艦、組織或個人使用包括武器在內的方式進行強制驅逐，「此策略除了執行上可緊可鬆之外，還會讓美國與其盟友難以應對這種台海形勢」。

對於中國海警執法變化的未來情勢，CSIS報告認為，中國海警或因軍事化程度提高，成為一般概念中類似國民兵的準軍事組織，即便是非戰爭時期也能在軍方的指揮下執行軍事任務，這將促使未來海警船在台灣附近海域活動時，北京方面可以宣稱這些登船檢查的行為「既不構成軍事封鎖，也不構成對台灣宣戰」，而把此種隔離視為低於武裝衝突門檻的海上執法行動，目的是在對台灣施壓的同時轉移或淡化國際批評和壓力。

台灣海巡署今年6月曾在金門限制水域發現中國海警，全程監控並驅離。（海巡署圖片）

同時，北京也不必要封鎖台灣海峽或實施包圍，只需在某幾個港口或通往台灣的航線上執行，仍能保持海上交通而不會招致國際上的反對。報告研判，這種選擇性的隔離部份船舶進行登檢是一種處於模糊地帶的強制行動，將對美國與台灣的支持者會構成難以應對的挑戰。