社會不平等加劇　北大調查：中國人更不相信能力和努力能擺脫貧窮

北京大學中國國情研究中心（RCCC）成立於1988年，隸屬於北京大學。在百度百科的介紹頁面裡，把北大國研中心定位為：機構性質是中立的、非贏利性的的學術研究機構，奉行科學性第一的宗旨。‍‍‍‍‍‍‍



這間機構近二十年來，與美國哈佛大學社會學教授馬丁·懷特（Martin K. Whyte)的研究團隊合作，持續開展中國社會如何評價不平等現象的實證研究。懷特教授在退休前（2015年退休），2004～2014與國研中心一起進行了三輪社會調查；最新的一輪則是在去年（2023年）進行。



本文轉載自微信公眾號《唐師三百手》。



圖表顯示中國人不再認為貧窮是因為缺乏努力和能力。（微信公眾號＠唐師三百手）

縱向對比的調查結果，揭示了中國社會在悄悄發生的一些變化，耐人尋味，也值得引起重視。‍‍‍‍‍‍‍

在前三輪（2004～2014）調查中，中國受訪者在回答人們為什麼會貧窮時，「缺乏能力」和「缺乏努力」均位於前三位，明顯是傾向於內歸因。這可以理解成2004到2014年，社會對於貧窮的看法起傾向于歸咎於個人因素，能力不夠或者努力不夠。相對地，認為貧窮是因為「機會不平等」只排第六位（2004）；認為貧窮是因為「不公平的經濟體制」只排第八位及以下。‍‍‍

但是，在去年最新一輪的調查結果發生了明顯的變化，認為貧窮是因為「機會不平等」的上升至第一位；認為貧窮是因為「不公平的經濟體制」的上升到第3位。相對地，認為「缺乏能力」的下降到第六位；認為「缺乏努力」的下降到第五位。‍‍‍‍‍‍‍‍

中國人們認為不公平的經濟體制才是導致貧窮的原因。（微信公眾號＠唐師三百手）

這組資料的細微變化意味著什麼？‍‍

首先，它能夠解釋為什麼現在更多的人會選擇「躺平」。當人們普遍認為影響貧窮是因為自己可掌控的因素（能力、努力），這在心理學裡被稱為「內控型」，那麼人們就會致力於積極地提高自己的能力，付出更多的努力。但是，當人們不再認為能力和努力是影響自己貧窮的主導因素，那麼人們就不會那麼積極地提高能力，付出努力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

同時，認為影響或者導致貧窮的主導因素是「機會不平等」或「不公平的經濟機制」，而這二者是自己不可能掌控的還因素，這就被稱為「外控型」。外控型的典型行為不是通過提高能力、付出更多努力來改變貧窮的處境，而是傾向於抱怨、憤怒，表達不滿。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

從現象上看，現時代相比於十年前、五年前，選擇「躺平」的人越來越多。‍‍‍‍‍

與人們為什麼貧窮相關的另一個問題是，人們為什麼富有。調查的資料結果縱向比較也耐人尋味。‍‍‍‍‍‍‍‍

中國人以前認為人富有是因為能力，現在則認為是因為人脈。（微信公眾號＠唐師三百手）

2004年，這個問題排在前四位的因素分別是：能力和天賦、受過高等教育、人脈關係、辛勤工作。其中，2004、2009、2014前三輪調查，人們都傾向於認為」能力和天賦「是致富的最主導因素。2009、2014年的兩輪調查，」辛勤工作「也被看作是致富的次主導因素。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

2023年最近一輪的調查中，「人脈關係」上升為第一位，「富裕家庭中成長」上升到第二位。這反映了人們普遍認為致富不是靠自己，而是靠人脈和家境。權貴朋友或者家境富裕才是致富的主導影響因素。第二、三輪調查排在前兩位的「能力和天賦」、「辛勤工作」分別掉落到第四、第五位。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

另一個耐人尋味的致富影響因素是「受過高等教育」，四輪調查逐輪下降，2004年位居第二位，接下來的三輪分別三、六、七，人們越來越不相信受過良好的高等教育是致富的主要影響因素。換句話說，讀大學的性價比越來越低，對於提高社會經濟地位，讀大學已經不那麼重要了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

中國人越來越不相信受過良好的高等教育是致富的主要影響因素（微信公眾號＠唐師三百手）

從資料來看，2004～2009是相對淳樸的時代，人們普遍認為能力和努力是擺脫貧窮的有效途徑；而富有的人除了能力還需要點天賦，他們大多受過良好的高等教育以及辛勤工作。或者換句話說，那個時代的人對「不平等」沒那麼敏感，他們更相信事在人為，不那麼怨天尤人。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

2023年相比於第三輪調查又間隔了9年，中間橫亙了三年疫情。再次啟動的調查顯示出，人心在發生悄悄的變化。相信事在人為的比例越來越少，人們反而更相信能力和努力以外的因素在影響乃至決定著貧窮或還是富有。機會的不平等，社會經濟體制的不公平成為具有感知顯著性的貧窮主導因素。‍‍‍‍‍‍

這樣悄悄的人心變化會對未來帶來怎樣的影響？‍‍

社會心理學的研究證明，面對貧窮，不同的歸因會影響人們採取不同的行動。內控型的歸因，人們更可能付諸努力，積極地試圖改變貧窮的處境；外控型的歸因，人們除了抱怨，則很少付出努力去改變。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

這樣，社會經濟就可能陷入不同的循環漩渦之中。當人們更多地傾向於努力，那麼經濟就更可能向好，個人擺脫貧窮的機率也就越大。反之，當人們更多地傾向於抱怨而不是努力，那麼經濟就難以向好，個人擺脫貧窮也就越渺茫。當然，這僅限於社會大體公平的前提下。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

如果人們感知到的不公平是真實存在的，那麼更多的人不僅會躺平，而且還可能陷入習得性無助。也就是說，當社會出現轉機，個人努力能夠奏效的時候，習得性無助的人們仍然會繼續躺平。‍‍‍靜水潛流。