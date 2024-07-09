內地「青年養老院」興起惹議　年輕人躺平會成為社會蛀蟲嗎？

近期，內地多個省市出現「青年養老院」，超過45歲不能入住，月租僅1500元（人民幣，下同），吸引不少年輕人入住。不過，「青年養老院」一出現就飽受爭議，有人質疑「年輕人不奮鬥卻去養老」，也有人提出「養老院真能讓年輕人過上無憂無慮的躺平生活嗎？」。



《一條》介紹，「青年養老院」近期在鄭州、雲南、重慶、合肥等地興起，它並非傳統意義上為人提供長期居住或看護的機構，也不同於青年旅舍。青年養老院會組織戶外活動及社交活動，邀住客一起種田、看電影、學拳術、跑步等，為年輕人創造交流空間。

位於雲南西雙版納曼丟古村的青年養老院。（一條）

在雲南西雙版納曼丟古村創立青年養老院的盧柏克介紹，住客主要分為兩大類，一是自由職業者，到養老院增加社交機會；二是在工作或生活上遇到瓶頸的年輕人，他們需要調整，休息好後再重新出發。

盧柏克表示，青年養老院不會要求住客的生活作息，沒有職場焦慮，沒有家庭矛盾，可以「隨心所欲」。目前，青年養老院常住的人數約10至15人，大多是90後，也有一些00後、80後。

青年養老院會組織戶外活動及社交活動，邀住客一起種田、看電影、學拳術、跑步等。（一條）

住客在青年養老院的庭院中喝茶聊天。（一條）

有人認為，青年人養老是不務正業，會成為社會的蛀蟲，但盧柏克表示，這個時代的年輕人壓力太大，要面對房貸、車貸或日常開銷，「人是需要休息的，青年人不光要奮鬥，還需要有一個平衡的生活，該躺平的時候就躺平」。

來自四川成都的90後女生邱小天是一位自媒體從業人員。她介紹，家人認為目前正是該奮鬥的時候，並不理解為何她要入住青年養老院，但她表示，自己只是想暫時休息一下，找回目標，並非永久躺平，「到今年年底，我會重新出發了」。

來自北京的90後男生小武是前國企員工。對他而言，青年養老院更似一間「醫院」，讓他重新感受到人與人之間的鏈接與溫暖。小武表示，未來有一天，自己肯定會離開養老院，「再做一些事情，但我肯定還會回來」。

網民睇法：

像醫院，尋找精神自由多於身體自由

青年養老院，一個心靈的暫時「避難所」

換個環境是普通人轉換心境最快速的辦法

年輕人也有衰老的時刻

心靈需要救贖，可是救贖也需要花錢

放鬆都是暫時的。壓力是常態，不然收入哪裏來？拿什麽養活自己？更別說養活老人孩子了

太悲催了，我五十歲，上有老下有小，有工作有房貸，上司令人厭惡，KPI永遠完不成，我才真的想去調整想去休息呢。

