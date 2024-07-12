統戰難敵經濟下行？外媒：台灣青年降低對赴大陸發展吸引力

2024兩岸青年峰會本月3日在北京召開，今年規格較去年提高，陸方由北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤出席，國民黨副主席連勝文率團參加，馬英九則透過視訊發表致詞；宋濤在會上向台灣青年喊話，呼籲成為「反對台獨分裂主義的先鋒」。然而，《經濟學人》（The Economist）分析，隨著內地經濟成長放緩，政治環境收窄，都降低台灣青年對中國大陸的吸引力，影響北京對台青年統戰工作的成效。



英媒《經濟學人》（The Economist）11日報道，統戰部主辦很多旅行，招待台灣年輕人吃美食、觀光風景名勝。他們的目標是讓台灣高中生和大學生沉浸在中華文化中，培養他們的中華民族主義意識。報道指出，在2020年新冠疫情之前，每年夏天都有數千名台灣學生前往中國大陸實習和交流，隨著疫後開放，訪團與活動數量再次增加。

針對台灣青年進行統戰工作，始終是北京對台統戰的重要一環。在今年四月的「習馬二會」上，習近平提出在台灣民眾中培養中華民族主義說法，官媒《新華社》隨後發表評論，稱「台灣青年並不是『天然獨』，而是在他們的血液中流淌著中華民族的文化、歷史和價值觀，深深地藏在他們的心裡。」

4月10日下午，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

時至今屆在北京舉行的青年高峰會，馬英九透過視訊發表講話，呼應兩岸年輕人「共同建立中華民族的美好未來」。同時，在杭州舉行的另一場活動中，國民黨前主席洪秀柱則呼籲兩地的年輕人應該聯合抵制美國妄將台灣推向與中國大陸戰爭的企圖。

然而，《經濟學人》援引民調結果報道，指如今35 歲以下的台灣民眾，有超過 80%認為自己是台灣人，而不是中國人；20多歲的台灣人中，有超過90%認為台灣和中國大陸是兩個不同的國家。在這個年齡層中，赴中國大陸工作、學習或投資的願望正在減弱，表示有興趣的比例從2019年的33%，下降到2022年的3%。

進一步細究就學與工作情況，調查顯示，赴中國大陸就讀大學的台灣年輕人，在2010 年代中期有 1300 人，時至去年只剩300人。過去十年來，在中國大陸工作的 30 歲以下台灣人數，甚至減少了約 70%。

7月8日，國台辦主任宋濤在杭州出席第七屆海峽兩岸青年發展論壇，並會見國民黨前主席洪秀柱，呼籲兩岸青年堅守民族大義，堅決反對台獨。（台灣聯合新聞網）

報道分析，如今隨著內地經濟放緩，且感覺活力減弱，網上充斥各式內地青年傳播有關失業、躺平、內卷的新聞與影片，都促使曾被台灣年輕人視為經濟機會之地的中國大陸吸引力下降。此外，日益收窄的政治環境印象，與法律環境變化，也都反向推離台灣青年赴陸的意圖。

報道引述一位接受中國大陸招待的台灣年輕人王亨利（Henry Wang）說法，指雖然認為這種統戰旅遊是一筆划算的交易，但不太可能改變他們（台灣青年）的觀點。過去的研究表明，隨著台灣人與中國的接觸越來越多，他們會關注差異，而他們的台灣身份也會變得更強。王亨利向《經濟學人》表示，「去日本訪問後，我也沒有變成日本人」，反而認為目前的統戰之旅成為台灣青年體驗「陌生文化」的一種方式，「一種與台灣完全不同的文化」，但這與北京希望透過此類訪問實現統戰、增強向心歸屬感的目標卻背道而馳。