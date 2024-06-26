民進黨稱媽祖、關帝爺淪為大陸統戰工具　國台辦：褻瀆民間信仰

6月26日上午，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題回答記者提問。



發布會上，有台灣記者提問稱，民進黨日前舉行座談會，討論所謂「大陸如何通過媽祖廟影響台灣選舉」；陸委會稱不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是「中共對台統戰的工具」。該說法引起島內輿論嘩然，認為民進黨當局又在給阻撓兩岸交流找借口。對此有何評論？

對此，朱鳳蓮表示，兩岸文化同根同源，廣大台灣信眾持續不斷到大陸各祖廟進香交流，祭祖尋根，祈求平安，這是他們發自內心的精神需求，也是兩岸一家親的生動寫照。

朱鳳蓮指出，大陸推進兩岸交流包括民間信仰交流，一以貫之。民進黨當局多次無理阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流，引起島內廣大宮廟和信眾的強烈不滿。民進黨當局誣稱媽祖等民間信仰是「統戰工具」，是對兩岸宗教界的極大不尊重，也是對媽祖等民間信仰的褻瀆。

2023年年末，台灣曾有民間團體希望邀請福建湄洲媽祖金身和漳州東山關帝金身入島巡安，卻遭台灣拒絕批准。當時國台辦回應稱，「人在做天在看」，指台當局對媽祖、關帝缺乏起碼的尊重，無理且無禮。