涉在靖國神社塗鴉撒尿　日本要求拘捕2名中國人　外交部回應

日本東京警視廳周二（9日），以涉嫌損壞器物和對禮拜場所不敬為由，拘捕了一名在日中國人，指控其與另外兩名中國人參與了在靖國神社用油漆噴塗的事件。

據了解，日方要求拘捕另外兩名中國人，被問及中方是否會協助調查工作時，外交部發言人林劍在周五（12日）舉行的例行記者會作出回應。



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林劍表示，中國駐日本使館已對相關的中國公民進行了領事探視，要求日方依法、公正調查和審理案件，切實保障涉事中國公民的正當權益。同時，他再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性地表達訴求。

據日媒報道，被拘捕的29歲中國籍男子姜某某，居住地為日本埼玉縣朝霞市，職業不詳。當地時間5月31日晚10點左右，中國網紅「鐵頭」對靖國神社的石柱噴紅漆、寫「Toilet」（廁所）一詞並撒尿。

林劍提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性地表達訴求。（中國外交部）

當地警方認為，姜某某購買了此次事件中塗鴉所使用的噴漆，並通過CCTV畫面鎖定姜某某。截至7月9日下午3點，警方未公開姜某某認罪情況。據公開信息顯示，此次事件造成的損失為420萬日圓（約合21萬港元）。

此外，日本警方表示已取得其他兩名中國籍男子的拘捕令，目前正展開調查。這兩名中國籍男子分別為「鐵頭」及其影片拍攝者許某某，二人已於6月1日回到中國。