湖南村醫吸毒成癮　急診科主任為其開近3千支麻醉藥　獲刑3年

湖南一名村醫吸毒成癮，想長期購買麻精藥品，於是與一名醫院急診科主任勾結，三年期間從其處非法獲取麻醉藥品哌替啶（pethidine，內地稱「杜冷丁」）近3000支。



湖南一名村醫吸毒成癮，想長期購買麻精藥品，於是與一名醫院急診科主任瓜葛，三年期間從其處非法獲取麻醉藥品哌替啶近3000支。（檢察日報）

據《檢察日報》報道，楊某洪曾是一名村醫，但吸毒成癮，遂想到利用麻精藥品達到吸食毒品的效果。為購買此類藥品，他經常利用村醫身份陪同癌症病患前往湖南省懷化市洪江區某醫院就診，並刻意拉近與該醫院急診科主任劉某庭及急診科護士的關係，以便從其處獲取哌替啶。

據了解，哌替啶是臨床醫療上給病患鎮痛、麻醉的藥物，過去常用於緩解癌症病人的癌性疼痛。然而，這一本來用於緩解疼痛的藥物，卻被一些人濫用，成為毒品的「代餐」。

及至2022年9月，湖南省審計廳發現劉某庭所在醫院麻精藥品使用量的異常，同年10月11日，該醫院向洪江區警方移送線索，10月13日，洪江區警方對劉某庭非法提供麻醉藥品案立案偵查。

經查，2019年至2022年，劉某庭在未親自診查患者、未建立相應病歷的情況下，違反國家規定，利用麻精藥品處方權，多次向楊某洪開具麻醉藥品哌替啶處方，或者將自己的麻精藥品處方權帳號、密碼提供給楊某洪，任由其在醫院電腦上開具哌替啶處方，合共非法開具哌替啶2846支（0.1g：2ml/支），並違反哌替啶不能帶離醫院注射的規定，授意護士同意楊某洪用注射器將安瓿瓶中的哌替啶抽取後帶離醫院。

楊某洪冒用他人名義在劉某庭處非法獲取哌替啶後，將1500多支用於自己注射，剩餘的用於病患治療，案發後被警方強制隔離戒毒二年。而劉某庭主觀上明知楊某洪是吸毒人員，仍為其長期、大量提供哌替啶，依法應當以非法提供麻醉藥品罪追究其刑事責任。

審查過程中，劉某庭辯稱其主觀不明知楊某洪是吸毒人員，但檢察機關綜合運用在案證據，結合劉某庭的從業經歷、相關證人證言、違法開具哌替啶的數量、次數明顯異常等方面分析認定其具有主觀明知，且全案證據已經形成完整的證據鏈條，能夠得出唯一排他性結論。

2023年2月17日，洪江區檢察院以劉某庭犯非法提供麻醉藥品罪依法提起公訴。2023年5月12日，洪江區法院以非法提供麻醉藥品罪判處劉某庭有期徒刑三年，併處罰金人民幣三萬元。劉某庭不服，提出上訴。2023年6月27日，懷化市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。