陝西男子效仿影視劇自製冰毒判死緩　稱為證明化學天賦

2021年，陝西警方偵破一宗特大製毒販毒案件，主犯韓某曾效仿影視劇自製冰毒。今年6月25日，西安中院公開宣判，韓某因製毒、販毒被判處死緩。



為證明化學天賦 自製冰毒

內媒《法治日報》報道，30多歲的陝西男子韓某熱愛化學，2018年他看了一部關於製毒的影視劇。劇中的「誰能製出冰毒才算牛！」台詞讓他決心成為這樣的「牛人」。

辦案民警指，韓某也曾經研究出「毒鼠強」、從飛機機油裏提煉汽油等項目，但韓某認為未體現其化學天賦，於是決定製作冰毒。

韓某製毒的出租屋。（影片截圖）

韓某製毒的出租屋。（影片截圖）

其後，韓某惡補了有機化學等專業化學知識、查閱涉及冰毒製作原理的資料、從網絡上購買化工原料，歷時三年合成出冰毒。據辦案民警介紹，韓某製作毒品的原材料90%都可以在市場上輕易買到，且製作出來的冰毒純度不低。

主觀惡性和人身危險性較小 被判處死緩

2021年6月23日，警方在韓某租用的民房內查獲大量冰毒成品、粗製毒品、廢液廢料、化學儀器、化學試劑、原料以及化學文獻資料等。

韓某製毒的出租屋。（影片截圖）

韓某製毒的出租屋。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，今年6月25日，西安中院公開宣判指，韓某在租用的民房內，製造出毒品甲基苯丙胺（冰毒），後將製造出的冰毒以每克200元的價格賣出，獲取毒資約26000元人民幣。

鑑於韓某無犯罪前科，本次犯罪主觀上受影視劇影響以及年輕人逞強好勝的心理驅使，與毒品犯罪集團首要分子、職業毒販相比，主觀惡性和人身危險性相對較小，且社會危害性相對較小，可對其判處死刑，不立即執行。

韓某被公安民警抓獲，從其身上查獲冰毒5小包。（影片截圖）