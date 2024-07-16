百歲山回應消委會報告　指產品符合標準　批部分港媒報道嚴重失實

香港消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。



內地礦泉水品牌百歲山16日發聲明回應稱，百歲山品牌產品質量符合中國、歐盟及世界衛生組織的標準，又指部分港媒報道嚴重失實。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

百歲山的聲明稱，注意到互聯網平台上，部分香港媒體報道稱「來自內地的農夫山泉、百歲山瓶裝水溴酸鹽達歐盟上限，或有機會引起噁心腹痛」。部分報道曲解檢測結果，誤導消費者，嚴重損害本公司的合法權益。

聲明稱，百歲山品牌產品質量符合中國、歐盟及世界衛生組織的標準。中國國家標準《飲用天然礦泉水》(GB8537-2018)，與世界衛生組織(WH0)的《飲用水水質準則》規定，飲用天然礦泉水溴酸鹽濃度≤0.01毫克/升。《歐盟委員會指令》規定，飲用天然礦泉水溴酸鹽濃度≤0.003 毫克/升。「中國香港消費者委員會」抽檢結果中，「百歲山」產品溴酸鹽結果檢出為0.003毫克/升，該結果遠低於中國及世界衛生組織的標準數值同時符合歐盟標準。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

聲明又稱，部分港媒報道嚴重失實。據香港消費者委員會檢測結果所述，本次抽檢全部樣本的化學安全及微生物測試結果理想，樣品整體安全程度令人滿意。

聲明指，上述檢測結果經部分港媒報道後，出現了「溴酸鹽達歐盟上限(0.003毫克/升)，或有機會引起噁心腹痛」等誤導性描述，與事實不符，報道嚴重失實。

聲明最後稱，公司承諾將繼續保持高度的產品質量意識，加強與消費者、媒體及監管機構的溝通，確保信息的透明與準確。

30款樽裝水總評由高至低：

