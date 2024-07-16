農夫山泉向消委會發律師函要求澄清道歉　批測試報告極不科學嚴謹

香港消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。



農夫山泉16日（周二）發文稱，已委託香港律師，要求消委會向農夫山泉及其消費者鄭重道歉。農夫山泉稱，消委會有三大錯誤：適用標準錯誤、標準判斷錯誤、明顯主觀誤導；更指消委會強行將香港地區銷售的產品套用並不應適用的第三方標準，罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異，且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學也極不嚴謹。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

農夫山泉在其微信公眾號發布該律師函。律師函指，香港消委會所發表的文章基於錯誤的理解和非專業的分析，針對農夫山泉產品溴酸鹽含量情況做出了不客觀的評價，給農夫山泉的聲譽造成了巨大傷害，農夫山泉鄭重要求香港消委會書面澄清、道歉並消除給農夫山泉帶來的所有負面影響。

律師函指香港消委會的文章存在如下明顯錯誤：

一、適用標準類別錯誤

文章表明，被檢測的農夫山泉產品為飲用天然水產品，測試結果表格中該產品的成分也明確標注「天然水（深層湖水）」。但在評價時，卻將其放在「天然礦泉水」序列與不同類產品比較，並適用了歐盟「天然礦泉水」標準。

事實上，農夫山泉飲用天然水產品，即使採用歐盟地區標準，也應適用歐盟「飲用水」安全標準而非「天然礦泉水」標準評價。而根據歐盟飲用水安全標準，溴酸鹽安全含量為不超過10微克/升。中國、中國香港地區、美國、日本、世界衛生組織等各類飲用水安全標準中，溴酸鹽安全規定也均為不超過10微克/升。農夫山泉飲用天然水產品為3微克/升，完全符合以上各國各地區飲用水安全標準，屬於優質合格產品。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

二、標準判定錯誤

農夫山泉飲用水作為生產和銷售於中國內地及中國香港地區的產品，必然以所屬區域的法規為優先適用標準。農夫山泉產品嚴格符合中國內地及中國香港地區的生產標準要求，所有瓶裝水出廠前均需經過消毒環節（目前行業主要採用臭氧殺菌方式）。香港消委會強行將中國香港地區銷售的產品套用並不應適用的第三方標準，罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異，且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學也極不嚴謹。

進一步講，即使如香港消委會所述套用歐盟天然礦泉水標準進行評價，農夫山泉天然水產品的溴酸鹽含量依舊符合規定。文章載明，該次農夫山泉天然水產品的溴酸鹽檢測值僅為3微克/升，這遠遠低於歐盟同類產品控制標準（10微克/升）中位線以下，體現了農夫山泉天然水產品的良好品控能力，產品品質符合各國家和地區的安全要求。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（消委會）

三、評價語言不專業、有故意誤導性

任何標準只有：「合格」或「不合格」，使用「上限」或「下限」是明顯故意錯誤，有意誤導。

香港消委會在進行評價時，回避直接表述「合格與否」這樣的重要結論，卻故意混淆安全標準，使用「達到上限」這樣極易導致消費者誤解產品安全性的不嚴謹表述。更甚者，香港消委會在文章裏用語十分不專業，接著評論說，「多用」、過量食用溴酸鹽會引起噁心。什麼是「多」，香港消委會官方發布文章語言使用這樣的詞匯，實為非常之不負責任、不專業用詞。

律師函稱，香港消委會做這樣的表述，顯示了明顯有意圖的引導性。香港消委會發文後，在香港及內地廣大消費者群體中造成恐慌，給農夫山泉這樣產品本身完全合規合格的企業造成巨大的損失。

律師函最後稱，香港消委會的行為已經給農夫山泉造成了巨大負面影響，農夫山泉要求香港消委會立即作出澄清、道歉並消除影響，否則，農夫山泉將採取進一步行動！

30款樽裝水總評由高至低：



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據早前報道，消委會檢取市面30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，百歲山及農夫山泉檢出每公升3微克溴酸鹽。其含量已達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。

消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。國際癌症研究機構將其中一種溴酸鹽—溴酸鉀列為或可能令人類致癌物質。