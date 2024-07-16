國產首顆全電推通信衛星亞太6E　在香港通過評審投入運營

7月16日，據新華社報道，中國航天科技集團獲悉，國產首顆全電推通信衛星——亞太6E衛星15日在香港圓滿通過了衛星在軌技術驗收評審和地面系統最終技術驗收評審，標志其完成在軌測試，正式投入運營。



據報道，亞太6E衛星由中國航天科技集團五院采用東方紅三號E衛星平台研制，是該款平台的首發星。衛星配置25個Ku用戶波束和3個Ka信關站波束，通信容量約30Gbps，在軌壽命15年。

亞太6E衛星（亞太通信衛星有限公司）

亞太6E衛星是一顆基於DFH-3E平台建造的地球靜止軌道衛星，由亞太衛星公司的聯營公司亞太星聯衛星有限公司採購，中國長城工業集團有限公司總承並在軌交付。（亞太通信衛星有限公司）

據悉，亞太6E衛星項目是中國航天科技集團所屬長城公司向國內外用戶提供的第13個通信衛星在軌交付項目，由香港亞太星聯衛星有限公司運營並委託香港亞太通信衛星有限公司測控管理。亞太6E通信衛星聚焦東南亞市場，為該地區提供高性價比的高通量寬帶通信服務。

中國航天科技集團專家介紹，亞太6E衛星成功投入運營，對實現衛星平台高承載、低成本，提升中國通信衛星平台國際競爭力，以及實現衛星全自主軌道提升和長期在軌自主工作，提升中國衛星平台智能自主水平，均有重要意義。

亞太6E衛星與獨立推進艙組合體於2023年1月13日在西昌衛星發射中心由長征二號丙運載火箭成功發射升空，火箭由中國航天科技集團一院抓總研制。

2023年1月13日凌晨2點10分，亞太6E衛星在西昌衛星發射中心由長征二號丙運載火箭發射升空。（亞太通信衛星有限公司）

在發射成功10天後的2023年1月23日，衛星與組合體分離後，通過其自帶的霍爾、離子兩套電推進系統自主變軌，於2024年6月10日抵達同步軌道並定點於測試軌位。亞太6E衛星是全球首顆從低地球軌道到地球同步軌道全自主實現軌道轉移的通信衛星。

抵達同步軌道後，亞太6E衛星在軌測試工作順利開展，7月9日完成第一階段在軌測試工作後重新定點於東經134度工作軌位，與亞太6C/6D衛星三星共位運行。7月15日完成在軌測試大綱規定的全部測試項目，亞太6E衛星有效載荷工作正常，性能良好，與地面測試結果相符，滿足合同指標和在軌使用要求，平台配置的霍爾、離子兩套四台電推進系統均滿足位保使用要求。