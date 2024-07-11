飛行出現異常　雙曲線一號遙八民營商業運載火箭飛行試驗任務失利

周四（11日）7時40分，星際榮耀雙曲線一號遙八運載火箭搭載3顆雲遙一號氣象衛星在酒泉衛星發射中心95A工位點火升空，然而火箭飛行異常，飛行試驗任務失利。具體原因正在進一步分析排查。



今次是2024年雙曲線一號火箭首次發射，原計劃將衛星送入太陽同步軌道，但火箭在飛行過程中出現異常，飛行任務未能取得圓滿成功。

該火箭由民營航天公司北京星際榮耀科技有限責任公司研製，屬一款採用三固一液的四級串聯構型的商業運載火箭，採用垂直熱發射方式進行發射。

火箭長約24米、平均直徑1.4米，質量約42噸，起飛的推力770KN，可將一些衛星等載荷發射到距離地面500公里或者700公里的太陽同步軌道上。

火箭飛行異常，飛行試驗任務失利。（影片截圖）

今次非近期首宗民營火箭任務失利個案，6月30日，河南省鞏義市有民營火箭爆炸墜毀。民營公司天兵科技證實，自主研製的天龍三號液體運載火箭，當日下午進行發動機測試時出事。鞏義市多名市民發布的影片顯示，一火箭在飛行途中冒黑煙，之後墜落起火。有家住500米外的村民稱，當日火箭發射前已疏散群眾，事後發現附近村裏的玻璃全都震碎。

事後，天兵科技發表致歉信，就事件向社會大眾致以最誠摯的歉意。

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