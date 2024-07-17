內地6月16至24歲勞動力失業率13.2%　連續3個月下降　不含在校生

內地青年就業問題備受關注，周三（17日），國家統計局發布6月份分年齡組失業率統計數據顯示，6月不包含在校生的16至24歲勞動力失業率連續3個月下降。



據統計，6月份全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為13.2%，較上月下降1.0%，全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4%，較上月下降0.2%，全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.0%，與上月持平。其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率均連續3個月下降。

而上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比一季度下降0.1%，比上年同期下降0.2%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，比上年同月下降0.2%。

不含在校生的16至24歲勞動力失業率連續3個月下降。圖為6月5日，求職者在杭州市就業管理服務中心的招聘會現場查看崗位需求信息。（新華社）

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，上半年就業形勢總體穩定，但亦要看到當前就業總量壓力和結構性矛盾並存，穩就業仍面臨一定挑戰。下一步，要繼續強化就業優先政策，健全高校畢業生、農民工等重點群體就業促進機制，積極培育新的就業增長點，努力促進更高質量和更充分就業。

2023年12月起，國家統計局對分年齡組失業率統計進行了調整完善，發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。國家統計局表示，發布不包括在校學生的16至24歲勞動力失業率，更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況，同時，增加發布不包括在校學生的25至29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。