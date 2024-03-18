國家統計局：1至2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%

3月18日，國務院新聞辦舉行2024年1-2月份國民經濟運行情況新聞發布會，公布多項數據。

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，1-2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。



數據顯示，1-2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點，比上年同月下降0.3個百分點。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.5%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.0小時。

2024年2月19日，求職者在山西省運城市鹽湖區舉辦的「春風行動」人才招聘會現場尋求合適崗位。（新華社）

另外，工業生產加快，消費品製造業和高技術製造業回升。1-2月份，全國規模以上工業增加值同比增長7.0%，比上年12月份加快0.2個百分點。從環比看，2月份，規模以上工業增加值比上月增長0.56%。

居民消費價格由降轉漲。1-2月份，全國居民消費價格（CPI）同比持平，其中1月份下降0.8%，2月份上漲0.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.8%，其中2月份同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。從環比看，1月份、2月份，全國居民消費價格分別上漲0.3%和1.0%。

1-2月份，社會消費品零售總額81307億元，同比增長5.5%。其中，實物商品網上零售額18206億元，增長14.4%，占社會消費品零售總額的比重為22.4%。從環比看，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.03%。

固定資產投資增速回升。1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）50847億元，同比增長4.2％，比上年全年加快1.2個百分點。其中，民間投資增長0.4%。從環比看，2月份固定資產投資（不含農戶）增長0.88%。