評價特朗普80後副手萬斯　官媒公眾號：別指望能對中國友善

賓州槍擊事件後，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）聲勢看漲，並緊接在15日共和黨全代會場合宣布副手為39歲俄亥俄州參議員萬斯（J. D. Vance），引發外界關注。儘管北京官方暫未有明確表態，但具《新華社》背景的公眾號「牛彈琴」發文稱，萬斯是一個比特朗普更保守更強硬的人物，「這樣的萬斯，自然也別指望他能對中國友善」。



在特朗普宣布萬斯為副手後，牛彈琴以「特朗普的80後副手，其實很佩服中國外交」為題發表文章，指出萬斯身上至少有三個標籤：共和黨少壯派、暢銷書作家，和更保守更極端。

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文章首先介紹萬斯出身寒門，當過兵，曾在伊拉克前線打過仗，既是美國明日之星，同時著有暢銷書《鄉下人的悲歌》，政治立場否認氣候變化、禁止一切墮胎，無條件支持以色列，驅逐所有非法移民等。

牛彈琴文章直言，「這樣的萬斯，自然也別指望他能對中國友善」，更表示他比其他美國政客罵中國更狠、花招更多，例如支持對中國實施制裁，採用更激進的關稅政策，要加大對台出售武器，和在成為特朗普副手後，即表明應盡快結束俄烏戰爭，這樣「美國就可以專注於真正的問題，也就是中國」等。

最後，針對今屆美國大選對於中美關係的影響，牛彈琴認為有兩點是完全可以確定的：首先，不管最後上台的是拜登還是特朗普，「美國肯定還是那個美國，對華不友善的美國，喜歡往中國潑髒水的美國，我們不要有任何幻想，哪怕一丁點的幻想」；其次則是中國要清醒，更要自信，將改革開放進行到底，就沒有什麼困難克服不了。