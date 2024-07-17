特朗普副手萬斯才是真正的特朗普主義者

對於特朗普（Donald Trump）7月15日在共和黨全國代表大會召開之際選擇39歲「MAGA派」（Make America Great Again）聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）為其副手，各界都有不同看法。

2022年才在特朗普背書下勝出中西部俄亥俄州（Ohio）共和黨初選，繼而擊敗民主黨對手晉身政壇的萬斯，是近數十年來從政經驗最少的副總統人選，也是第一個加入正副總統候選名單上的千禧世代。

相較於2016年曾是特朗普對手的佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio），以至北達科他州州長伯格姆（Doug Burgum），作為「MAGA派」的萬斯，更不是明顯能夠幫助特朗普擴大選民基本盤的人物－－例如共和黨黨內就還有大約兩成人是傳統共和黨人，喜歡列根（Ronald Reagan）式的內政和外交，傾向支持像前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）一般的政客。

2024年7月15日，共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在妻子烏莎（Usha Vance）的陪同下抵達美國威斯康星州參加第一天的共和黨全國代表大會 (RNC) 。

萬斯出身俄亥俄州被全球化、被美國東西岸精英忽視的貧窮勞工階層，有在伊拉克參軍的經驗，又憑自身努力爬升到耶魯法學院的名牌學府，成名之作更是其2016年出版的回憶錄《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis），當中描述了中西部鄉下人、勞工階層的種種社會經濟問題，被自由派媒體如《紐約時報》等認為是能解說特朗普崛起現象背後深層次問題的作品。

因此，有人認為萬斯能夠為特朗普取得中西部，以至所謂的前工業「鐵銹帶」州份，如關鍵搖擺州賓多法尼亞、密歇根、威斯康星等州份的支持。

然而，特朗普其實並不需要萬斯的支持，而萬斯也支持不了他。特朗普自己在上段述及的這三個擺搖州早就領先拜登（Biden）。至於萬斯本人所屬的俄亥俄州，早在2016年已被特朗普「翻紅」，他兩次參選都大勝民主黨對手8個百分點。相較之下，萬斯本人2022年得到了特朗普的支持後，黨內初選得票只得32％，到大選也只贏民主黨對手7個百分點，幅度遠遠不及同年連任成功的共和黨俄亥俄州州長（近25個百分點）。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。（Reuters）

可以說，萬斯的勝選背後其實是特朗普的支持，反過來說似乎不符事實。

萬斯從政之前曾加入商界，與矽谷投資者關係密切，其集中投資東西岸以外州份的投資公司也曾得到PayPal創辦人之一Peter Thiel、Google創辦人之一Eric Schmidt等人支持。

因此，有些人也認為，跟同樣與科技界關係密切的億萬富豪北達科他州州長伯格姆一樣，萬斯不只是忠誠的「MAGA派」，也能為特朗普帶來矽谷投資者的政治捐獻。

的確，在萬斯人選公布之後，包括馬斯克（Elon Musk）在內的一系列科技界巨富都傳出為特朗普競選注資的消息。但這些人早就對民主黨的「覺醒政治」（wokeness）感到不滿，像馬斯克等人早就傾向支持特朗普，而與萬斯關係最好的Peter Thiel早在2016年已經是特朗普的支持者。要拉攏這些人的支持，特朗普根本不需要萬斯。

特朗普揀選萬斯作為副手的真正原因，是他才是真正的特朗普主義者。他甚至是比特朗普本人更正統的特朗普主義者。

2016年，萬斯曾是「永不特朗普」（Never Trump）的保守派，曾稱特朗普是美國勞動階層的「文化海洛英」－－這種說法其實沒有大錯，特朗普首屆任期口裏支持勞工階層，但實際政策卻是親商，減稅、去規管齊備，為拉攏勞工階層的支持，特朗普給他們的是一種文化戰爭的號召，將自己包裝成他們的代表，對抗東西岸的自由派文化精英。

可是，到了特朗普上台之後，萬斯不管是出於機會主義，還是看清了特朗普的政治動能，終於決定180度轉向投誠特朗普。到2021年2月，萬斯據報才在Peter Thiel的引薦之下首次同特朗普見面。對於特朗普質問其以往的嚴厲批評，萬斯擺出了他被媒體誤導、如今迷途知返的「浪子回頭」姿態，而且沒有直接要求特朗普的政治背書，而是叫特朗普看過他的表現之後才決定是否公開支持他，因而逐漸得到了特朗普的青萊。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。旁為剛獲他選為副手搭擋參選的參議員萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

萬斯能言善道，而且能以知識份子的語言來包裝特朗普的政策，補充了特朗普言談淺薄的不足。

他「浪子回頭」的故事，以及他打着特朗普旗號才能打進政壇的出身，也讓特朗普相信了他對自己的忠誠，跟其前任彭斯（Mike Pence）、魯比奧等傳統共和黨人不同。

在萬斯身上，特朗普看到了共和黨的未來。

在價值問題上，萬斯是不折不扣的保守派，支持全面禁止墮胎，強姦、亂倫也無例外，曾經為全國性的15周墮胎禁令背書，走得比特朗普還要前。在加沙戰爭的問題上，萬斯也全力支持以色列（按：這是美國福音派基督徒的根本信念）。

5月，特朗普「豔星封口費案」審訊期間，如今獲特朗普選為副總統候選人的萬斯（J.D. Vance）曾到場聲援。（Reuters）

萬斯，跟特朗普一樣，也知道在今天的民主政治之中，事實是什麼並不重要，人們對事實的認知是什麼才重要。因此，萬斯也認同2020年選舉舞弊陰謀論，稱若然他當年就是副總統將推翻否決拜登當選結果。

特朗普也知道在美國的民主體制中，商界代表了財力，卻是選票上的少數，要憑政治而獲取到最大的權力，就是要高舉民粹主義。萬斯反對外來移民，認為他們帶來毒品、搶走工作、是民主黨增加選民的手段。萬斯也是勞動階層保守派的代表，他加入參議院之後，甚至跨越黨派界線同民主黨左翼參議員沃倫（Elizabeth Warren）合作推出管制銀行的提案，又大讚由拜登任命、代表新派反壟斷法律主張的美國聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜・汗（Lina Khan）。

相比起特朗普只是在口中支持勞工，政策上卻是減稅、去規管，萬斯可算是比特朗普更真切的特朗普主義者。特朗普此刻揀選萬斯為副手，可能預示着他第二次當選總統的話，在這個傳統共和黨的政策範疇也許會出現轉向。

特朗普在社交媒體上發文宣布以萬斯為其副手。（網站截圖）

民粹主義的外溢效應則是孤立主義和保護主義。萬斯，跟特朗普一樣，主張歐洲要負責自己的防務，反對美國繼續支持烏克蘭。對於中國，萬斯跟整個美國政壇的共識一樣，認為中國是美國的最大威脅，但跟拜登不同，萬斯表明他是從經濟民族主義的角度來看待中國，暗指這本質上不是地緣政治的問題，印證了其孤立主義和保護主義傾向，說明了其支持對華大加關稅的取態。

相較於作為紐約地產商人兒子、曾經是民主黨、遊走東西岸名流和影視圈的特朗普，比他年輕近40歲的萬斯從出生、成長、教育和工作經歷再到投身政壇都充滿着特朗普主義的符號，比特朗普更能象徵特朗普主義。特朗普的前軍師班農（Steve Bannon）曾指特朗普是MAGA運動中的溫和派。如果是這樣的話，萬斯可算是MAGA運動的真正代表。

現年77歲的特朗普，就算這次能贏得選舉，也要為自己的政治遺產作鋪墊。相較於魯比奧、黑利等傳統共和黨人、相較於佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）之類只知文化戰爭的新共和黨人，萬斯才是真正的特朗普主義者。特朗普選他為副總統人選，為了是要長遠將共和黨的意識形態從根本上扭轉。他朝未來的人們回望，還會記得特朗普如何一手徹底地改變了美國的政治史。