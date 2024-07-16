特朗普副手萬斯妻子是印度裔耶魯學霸律師　助夫出書成名應記一功

前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月15日宣布，選擇現任參議員萬斯（JD Vance）擔任他的副總統拍檔。隨着萬斯成功出線，他的妻子烏莎（Usha Vance）也成為眾所矚目的焦點。2人相戀一年後、在2014年結婚，並育有3名子女。



《紐約時報》7月15日報道，現年38歲的烏莎來自印度移民家庭，她出生於加州聖迭戈（San Diego）郊區，以優異成績獲得耶魯大學歷史學士學位，隨後前往英國劍橋大學進修。回到美國後再申請進入耶魯法學院，取得法學博士。

她目前是三藩市一名企業訴訟執業律師，據美國廣播公司（ABC）16日報道，在萬斯成為特朗普競選副手的消息公開後，烏莎已向律師行提出辭職。

2024年7月15日，共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在妻子烏莎（Usha Vance）的陪同下抵達美國威斯康星州參加第一天的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

助萬斯出版暢銷回憶錄

烏莎和萬斯在2013年就讀耶魯法學院時相識，他們大學時曾一起參加有關「美國白人社會衰退」的討論小組，該主題後來啟發萬斯在2016年出版暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），烏莎幫助萬斯整理他對這主題的想法，也成為該本暢銷書內容的基礎，報道形容，烏莎在丈夫事業冒起的過程中是「安靜而重要」的角色。

有趣的是，儘管萬斯是保守派共和黨人，烏莎在大學時期深受自由派和左翼圈子影響，截至2014年她是登記的民主黨人。

英國廣播公司（BBC）7月16日報道，萬斯經常在公開場合讚揚烏莎的聰明與能力，他2020年曾在節目Megyn Kelly Show中稱：「每次我有點過於自大或驕傲時，我都會提醒自己，她比我更有成就。」