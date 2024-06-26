做基層勞工僅獲最低工資　中國人赴韓打工為何「前仆後繼」？

6月24日，韓國京畿道華城市一間電池廠發生大火，造成23人死亡，包括17名中國公民。

《每日經濟新聞》報道，赴韓打工的中國人基本都會做底層勞工，大部分從事製造業、服務業、建築業等，但他們的薪資僅與韓國本地同類工作的最低工資標準相當。



2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤，將事件中的死難者放上擔架床抬走。（Reuters）

在韓國工作多年的于強透露，韓國的底層勞工基本都是外國人，大部分中國勞工會通過國內或韓國的勞務中介公司招聘，中介公司會負責聯繫僱主，並提供簽證、合同等服務。

多間中介企業的勞務信息顯示，赴韓打工的中國人基本都會做低端勞務，比如免稅店銷售、餐廳服務員、工廠普工、廚師等崗位。有中介介紹，以到濟州島做幫廚為例，每天工作時長10至12小時，包吃包住，月收入約1.2萬元（人民幣，下同）。

另據一家境外勞務服務企業介紹，有韓國工廠招聘崗位包括熱處理、塑料成型、模具、焊接等，月基本工資約10700元，每周44小時或40小時工作制，加班有1.5倍時薪，若加上平時和周末的加班工資後，到手接近17000元。

于強介紹，底層勞務的競爭壓力小，工廠的底層職工大多是外國人。高級勞務人員中，盡管有一部分中國人，但工作也非常辛苦，且韓國特有的加班制度也非常考驗抗壓能力。

韓國最大的華人社區平台「奮鬥在韓國」（下稱奮韓網）網站顯示，在韓中國務工人員主要來自山東省和東北三省，年齡多集中在20至40歲，大部分從事製造業、服務業、建築業等勞動密集型行業，少部分具有技術或語言優勢的人從事IT或技術類工作。

于強介紹，剛來韓國入職一般是通過中介或朋友介紹，還有小部分是跟隨中國包工頭找建築工地。對年輕女生而言，一般選擇有語言需求的職業，例如免稅店、進出口公司的崗位等，一般都是通過朋友介紹。

赴韓打工的中國人基本都會做低端勞務，比如免稅店銷售、餐廳服務員、工廠普工、廚師等崗位。（每日經濟新聞）

在社交軟件上，不少赴韓務工的宣傳信息中，稱當地工資較國內翻了好幾倍，吸引了不少待業者。惟于強稱，近一年韓國受經濟問題影響，工資不變但物價上漲，導致生活成本加大，變相令外來務工人員的收入減少。

他介紹，此前來自中國的打工仔會從事工地類的工作，年薪30萬元至40萬元；服務類的工作，年薪20萬元至30萬元，但現時中國人在韓務工人數稍有減少，近幾年韓國勞務基本都被來自越南、泰國等東南亞國家的務工人員代替。

奮韓網統計，一般中國勞工的薪資與韓國本地同類工作的最低工資標準相當，2024年韓國的最低工資為每小時9860韓元（折合約51.5元人民幣），高技能或特殊工種的薪資可能高於普通工種，具體根據工作種類和僱主情況而定，但相較韓國正式工，外勞普遍偏低。

韓國某農貿市場。（每日經濟新聞）

不過，在韓勞務人員的保障值得注意。從事出國勞務服務的企業表示，僱主企業會為工人購買製造業八大保險。但有中介表示，即使公司會為中國員工購買保險，但細節上和本地員工智有區別，例如醫療險的報銷比例不同。

奮韓網指出，按照韓國法律，正式僱傭的外籍勞工享有健康保險、工傷保險和失業保險等基本社會保障，但實際大多為日薪工作，「甚至沒有正規合約，無保險」。

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另外，近期赴韓務工的中國人數量減少，與無法辦理工作簽證或居住簽證也有關係。不少人選擇通過中介機構申請，但費用並不便宜，最高要價4萬元，當中涵蓋簽證、入境體檢、提供免費語言培訓，但培訓期間的食宿費用自負。

對於為何收費如此高昂，有中介機構介紹，日本和韓國需要語言考核，但歐洲國家例如丹麥、意大利的室內裝修類崗位都沒有語言要求。