中港代表團帶冷氣去奧運　央視豪訂345間房｢自裝冷氣｣給轉播團隊

2024巴黎奧運將在7月26日登場，本屆主辦方為了舉辦一場有史以來最環保的奧運會採取了許多措施，其中一項最大膽的措施就是選手村將不會安裝冷氣機，選手房間內僅提供風扇。中國奧運代表團此前已購置移動空調，而《央視》為轉播此次奧運，也一次性預定了345個房間，並全部安裝了中國製冷氣機，目前冷氣機也已經運抵當地並安裝完畢。



今屆巴黎奧運主打環保、減碳，原先表示不會為選手村的7000個房間安裝冷氣機。然而，法國7月至8月氣溫有機會高達34℃，隨著全球暖化，巴黎奧運或成為史上最熱的一屆奧運。因此，在各地代表團要求下，巴黎奧組委證實，已為選手村訂購約2500部冷氣機，供逾三分之一房間使用。

據了解，巴黎奧運運動員公寓出於環保考慮，在不配備空調情況下，改採水冷卻系統，從附近地熱發電廠地下70米深的井中獲取冷卻至4℃的水，並將其輸送到每間公寓地板下的管道中。

《央視》預定了345個房間，全部安裝了中國製冷氣機，給轉播團隊。（微博）

巴黎奧運村和殘奧村主管洛朗．米蕭（Laurent Michaud）表示，這些冷水應該可以使建築內部溫度比室外溫度低6到10攝氏度。每間公寓都配有溫控器，可以讓房間的溫度降低或升高2攝氏度。

另外，奧運村約三分之一的建築屋頂設有花園，旨在降低建築的室內溫度。奧運村中還有一條用貝殼鋪成的人行道。理論上，貝殼可以吸收雨水，這些水分會在炎熱的天氣中蒸發，從而起到降溫的效果。

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儘管巴黎奧組委對奧運村的水冷卻系統信心十足，但並非所有運動員都願意接受這樣的條件。據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，美國、英國、加拿大、希臘、德國和澳洲等多國代表團都計劃使用便攜式空調，為運動員提供更舒適的休息環境。

同時，奧運選手村沒有冷氣這一現象，也是讓中國香港體育代表團團長霍啟剛向媒體大肆吐槽，霍啟剛表示，參加奧運會要自己帶冷氣空調，這個挑戰也真的是第一次遇到！「我也是萬萬沒想到需要我們自己帶冷氣空調，不過感謝特區政府，做了很多事情，贏當然重要，但享受過程一樣重要！」