巴黎奧運｜11歲滑板女將鄭好好奪奧運入場劵　或成今屆最年輕選手

2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。

近日，巴黎奧運滑板資格系列賽在匈牙利舉行，來自廣東惠州的11歲女選手鄭好好，奪得奧運會滑板項目碗池參賽席位，有望成為中國隊本屆奧運選手中最年輕的運動員。



6月20日，巴黎奧運會資格系列賽布達佩斯站滑板女子碗池預賽在匈牙利布達佩斯舉行，中國選手鄭好好在預賽中最佳成績為72.60分。

6月20日，中國選手鄭好好在比賽中，她在預賽中最佳成績為72.60分。（新華社）

鄭好好7歲開始練習滑板，不到9歲已登上2021年陜西全運會的舞台。在今年5月的奧運會資格系列賽上海站，鄭好好以51.73的成績，在44名參賽選手中位列第20位。

《南方網》報道，鄭好好奪得本屆奧運會入場票後，已從布達佩斯返回廣東。說起這次在布達佩斯取得奧運席位的經歷，鄭好好稱比賽時並不緊張，但等官方公布最後結果時有點緊張，「不過我覺得自己已經發揮到極致了，所以不管結果如何都沒有遺憾」。

6月20日，中國選手鄭好好在比賽中，她在預賽中最佳成績為72.60分。（新華社）

鄭好好表示，取得奧運會入場票後感到特別開心，「因為以前小時候總覺得奧運會是一個很遙遠的事，能站上奧運賽場的人都超級厲害，所以當我也能去比奧運了，那一刻有種夢想成真的感覺」。

巴黎奧運會將於8月11日閉幕，當天也是鄭好好的12歲生日。提到生日，鄭好好更透露了一個小心願，「我的生日是8月11日嘛，正好是閉幕式那天，不知道有沒有可能在閉幕式上過個生日呢！」。

6月20日，中國選手鄭好好（左）在比賽間隙與教練互動，她在預賽中最佳成績為72.60分。（新華社）

年僅11歲的鄭好好憑借兩站比賽的出色發揮，在女子碗池項目中「壓線」取得巴黎奧運會入場券。（微信公眾號＠共青團中央）

除了鄭好好，另外3位來自廣東的滑板女將都在女子街式項目中取得巴黎奧運參賽席位，分別是2005年出生的曾文蕙、2009年出生的崔宸曦，以及2011年出生的朱沅鈴。