特朗普演說　稱衝突陰影籠罩台灣和亞洲：第三次世界大戰瀕臨爆發

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日（香港時間19日）出席共和黨全國代表大會正式接受共和黨提名，成為美國總統大選候選人。



他登台發表演說時，提及俄烏及以巴戰爭，指責拜登（Joe Biden）政府製造出這些國際危機。他也提到，戰火正在歐洲及中東肆虐，衝突陰影籠罩台灣、朝鮮菲律賓和整個亞洲，特朗普稱，「我們的星球正處於第三次世界大戰邊緣，而因為武器，這將是場前所未有的戰爭。」



特朗普2024年7月17日與孫兒一同出席共和黨代表大會（Reuters）

特朗普演說中稱，戰火正在歐洲及中東肆虐，愈來愈多衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，「我們的星球正處於第三次世界大戰邊緣，而因為武器，這將是場前所未有的戰爭」，現今的武器不再只是軍隊坦克來來回回，互相射擊，這些武器是毀滅性的。

特朗普在演說中強調，他當選總統就能恢復世界和平穩定與和諧，「包括俄羅斯和烏克蘭的可怕戰爭，還有因（哈瑪斯）襲擊以色列引發的戰爭」，並再次強調，「如果我是總統，這一切就不會發生」。但他也表示，在達成這項目標前，他會優先拯救美國脫離現況，包括重重打擊人民的經濟危機。

圖為2024年7月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）。（Reuters）

特朗普稱台灣搶走美國半導體 參議員盧比歐：他上台會繼續支持台灣

此前，特朗普日前接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時說，台灣把美國半導體產業搶走，並說如果台灣需要美國的保護，必需要向美國支付保護費，引發台灣輿論憂心。

對此，共和黨美國參議員魯比奧（Marco Rubio）則強調，假如特朗普真的當選美國總統，特朗普將會繼續支持台灣，而這也是他第一任期就做過的事，因此他回任之後也將一如既往繼續支持台灣。

美國佛羅里達州共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）。（Marco Rubio網站）

魯比奧說，僅管他無法為重返白宮後的特朗普發言，但他強調，美國在支持台灣、以及協助台灣防止中國入侵方面，是沒有任何的顧慮的，美國仍將盡一切努力來支持台灣。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

魯比奧是參議院外交關係委員會(Foreign Relations Committee)的成員，其對美國外交政策的具有重要影響力，

此外，他也是參議院情報委員會(Intelligence Committee)最資深的共和黨議員。據了解，魯比奧長期對台立場友善，曾在前總統蔡英文、以及現任總統賴清德訪美期間與魯比奧會晤。