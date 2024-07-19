AlipayHK正式開通上海地鐵二維碼乘車功能　便利在滬港人出行

據上海申通地鐵周三（17日）消息，香港電子錢包AlipayHK當日正式開通上海地鐵Metro大都會二維碼乘車功能，自此，香港遊客通過Alipay+跨境數字支付解決方案，能在上海20條軌道交通線路（包括磁浮線）用AlipayHK掃碼過閘，以港幣付車費，令港人「一部手機遊上海」更簡單。



正在上海進行暑期實習的香港大學生毛賢恩率先嘗試用AlipayHK掃碼過閘，順利換乘多條地鐵線路。她表示，沒想到香港人來上海也可以不帶錢包出門，她來了3天都在用手機來買單，在香港怎麽用，到上海就怎麽用。接下來一個月，她期待靠一部手機就能解決在上海的生活和旅行。

上海地鐵Metro大都會乘車碼用上Alipay+新技術，進一步便利赴滬港人。（「上海地鐵shmetro」微信公號）

AlipayHK為第一個可以在上海直接掃碼坐地鐵的境外支付工具，也是上海地鐵首次對境外電子錢包用戶提供「一碼通行」乘車服務。上海地鐵Metro大都會乘車碼用上Alipay+新技術，能進一步便利赴滬港人。