三中全會｜「新型舉國體制」納入民營經濟　台學者：目標走向海外

中共三中全會18日閉幕並審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（簡稱「決定」）。台灣中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，今屆三中透過推動高質量發展、創新驅動、產業升級等方式，來應對中國是否落入中等收入陷阱的挑戰；另在推動民營與外資經濟面向上，官方未來可能進一步放寬相關政策，以提振市場信心。



台灣政治大學國際關係研究中心今（19）日舉行「解析中共二十屆三中全會」座談會，劉孟俊會中表示，今屆三中全會聚焦全面深化改革，強調制度建設重要性，同時提出長遠發展目標和戰略佈署，諸如2029年完成三中全會決定所提出的改革任務、2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，以及至本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國等。

劉孟俊認為，今屆三中全會基本延續18屆三中精神，深化拓展發展理念，以更適應新時代發展要求。

劉孟俊研判，在今屆三中配置高科技發展模式下，官方將不會大規模刺激內需消費，主要將透過溫和刺激，提倡社會保障體系，提高老百姓收入，優化消費環境。（陳鄭為/攝）

劉孟俊在會中進一步比較18屆三中與今屆三中會議重點，指出相較2013年18屆三中時值中國經濟高速增長後期，今屆三中則面臨複雜的國內外情勢，特別是後疫情時代的挑戰，這使得會議核心概念，由全面深化改革，必要提昇至進一步全面深化改革、推進中國式現代化。同時，反映在改革重點層面，業由「市場在資源配置中扮演決定性作用」，調整為強化高質量發展、創新驅動和新質生產力；並從國內改革的主要關注，擴及國際視野，如人類命運共同體的彰顯。

另一方面，囿於中國經濟疫後復蘇緩慢，經濟長期放緩的現象令中國是否落入中等收入陷阱的討論使始終不墜，劉孟俊認為，在這樣的背景下，今屆三中方透過推動高質量發展、創新驅動、產業升級等方式，來應對中國是否落入中等收入陷阱的挑戰。

此外，劉孟俊點出，今屆三中「決定」也提到很多要運用科技解決國內外問題的說法，認為外界應關注北京官方以「集中資源辦大事」思維，運用國有資本力量加速推動產業結構轉型與升級等作為，諸如過去在2010年提出戰略新興生產力，2015年提出「中國製造2025年」，今年提出「未來產業」，可關注新材料、新能源等。但對於如何調動市場積極性、如何因應西方圍堵壓力，以及如何降低過度投資與地方競爭問題，劉孟俊認為這些都是中共在發展推動「新質生產力」時所要面臨的挑戰。

劉孟俊同步援引數據指出，就戰略新興產業佔GDP比重來看，官方「十三五」（2016-2020年）設定目標為15%並未達標，時至「十四五」（2021-2025年）設定目標要超過17%，爾今只有13%水準，目前看來仍存在相當距離。

最後，劉孟俊指出，今屆三中全會，明確以「中國式現代化」為主軸，社會目標是共同富裕，區域均衡發展和提高人民幸福感，不僅是追求經濟發展，也注重社會公平和永續發展。劉孟俊研判，在推動民營與外資經濟面向，官方未來可能進一步放寬相關政策，以提振市場信心，比如今屆三中全會提到「新型舉國體制」，特別納入民營經濟，尤其突出。

劉孟俊認為，與舊舉國體制「兩彈一星」不同，「新型舉國體制」納入民營經濟，即是要先做好產業標準設定，推動標準、最終走向海外。劉孟俊分析，不同於國有企業，民營企業創新，有機會生致產業化效益，就有走向海外的機會，例如電動車、獨角獸企業、阿里巴巴、騰訊等，「新型舉國體制就是要發揮民營經濟的力量」，以期縮短科技創新到產業創新。