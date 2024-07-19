為什麼沒有意外的中共三中仍然值得期待？　美國不會懂

中共二十屆三中全會7月18日閉幕後，中國官方公布了長達五千多字的會議公報。中共中央委員會通常在五年任期內會召開七次會議。第三次全會尤其重要，是新領導層全面制定和公布治理政策的契機。中國前領導人鄧小平曾在1978年的三中全會揭開改革開放的序幕。此後歷次三中全會都備受關注。在經濟下行壓力巨大、外部挑戰嚴峻的當下，二十屆三中全會有何成果是外界窺見中國如何應對挑戰的窗口。

針對中國官方公布的三中公報，不少外部聲音認為公報中規中矩，沒有意料之外的表述，整體政策並無懸念。一些重大提法比如發展新質生產力體制機制等都延續了二十大以來的政策宣示。

美國之音稱不少專家表示，這場會議後，北京大規模調整其經濟政策的可能性不大。英國廣播公司（BBC）中文網引述經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，會議結果符合預期，也就是三中全會是現有政策調整的延續，沒有任何跡象顯示中國將走向不同的政策方向。德國之聲稱分析人士指出，這些改革目標，過去幾年經常出現在北京的官方文件中，並無太多新意。總而言之，在外界看來此次三中全會的突破性意義不能與40多年前的改革開放相提並論。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

但在筆者看來，這份沒有意外的改革清單仍然值得期待。此次全會最重要的成果，就是審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。單從用詞「進一步」「推進」看，這是一份承前啟後、繼往開來的決定。

整體性的四梁八柱式的改革框架自十八屆三中全會開始已經搭建完畢。政策性方向性的道路在過去十年的發展中已經確定，此次三中全會能夠做的就是對過往的政策進行堅持，進行優化。《決定》共提出300多項重要改革舉措，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措，起到的就是這樣的功能。

不是因為經濟下行就匆忙更改規劃，不是因為挑戰艱鉅就改變道路。中國對戰略和策略，短期困難和長遠挑戰有充分的認識。這是中國的戰略定力、政策延續性、道路自信的體現。

這樣的中國，是一個確定的中國，具有政治確定性、戰略確定性、政策確定性、目標確定性。儘管風高浪急，但是中國沒有亂沒有慌，一直專注於執行自身的政策。這就是最大的時代紅利。

中共十八屆三中全會審議通過了中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定，對加快轉變政府職能、深化行政體制改革等作出部署。（新華社）

當各方聚焦於中國有沒有新的改革舉措，中共三中全會不會有重磅的政策時，美國大選拜登和特朗普的對決如火如荼，這是兩個政策主張幾乎沒有太多共識的政治人物。當各方從中國這份三中公報中沒有找到更多全新的口號和提法時。特朗普和拜登為了贏得選舉奇招盡出，刺激的響亮的口號，顛覆性的政策，比比皆是。

當美國還在選擇哪個領導人的哪條政策道路時，中國沿着過去十幾年規劃的道路一直在前行。中國一直在修補自身的道路，優化自身的政策。不是重新選擇，而是道路確定之後的堅持、優化、補充。美國每隔四年都要重新選擇走哪條道路，政治的搖擺是最大的不確定性。

大國競爭，歸根結底是綜合實力的競爭，大國的衰落很多時候是內部開始的。而一個頭腦清醒、道路清晰、政治有序、治理機制完善的國家很難不立於不敗之地。