貴州村超第二屆「榕耀之夜」決賽明晚上演　組委會發布感謝信

2023年，貴州榕江鄉村足球超級聯賽「村超」入選2023年十大新詞。民眾參與、快樂足球的民間文化，讓貴州用足球「踢」出了最具特色的文化標籤，實現旅遊綜合收入80億元人民幣以上。周六（7月19日），貴州村超組委會向球迷及傳媒發布感謝信。



貴州村超。（榕江發布）

以下是感謝信原文：

貴州「村超」，活力四射。一年多來，全國遊客球迷的熱情奔赴、廣大網民朋友的熱愛支持，讓貴州村超由「網紅」變成「長紅」，讓村超的「流量」變成經濟「增量」，創造了一個西南山區小縣城闖新路的發展奇蹟。從去年的火爆出圈到今年的精彩接續，「村超」已成為中國鄉村現象級賽事，被評為「是中國式現代化實踐的生動詮釋」「是人類文明新形態」「是鄉村振興的催化劑」。習近平主席在二〇二四年新年賀詞中點讚：「村超」活力四射……詮釋了人們對美好幸福的追求，也展現了一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國。

在2024年貴州「村超」總決賽來臨之際，我們向每一位來到榕江的遊客球迷和支持「村超」的媒體網友們，致以最衷心的感謝、最誠摯的問候和最美好的祝願！

貴州村超由「網紅」變成「長紅」。（榕江發布）

活力四射的貴州「村超」感恩各地球迷們的熱愛和奔赴。激烈的足球賽事、火熱的現場氛圍、多彩的民族文化、地道的特色美食、精彩的創新玩法……吸引了廣大足球和美食愛好者奔赴榕江。來自全國32個省級行政區的300多支足球隊帶著家鄉特色美食來村超「寵」各地球迷朋友，讓全國上百項非遺亮相村超舞台；來自法國、利比里亞、柬埔寨等國家的業余足球隊，到榕江同踢村超快樂足球、共享業余足球盛會，讓貴州「村超」持續出圈出彩，開啟了互相賦能、流量共享新篇章，實現了雙向奔赴、雙向「加熱」，充分展示了各族人民廣泛交往交流交融的和美景象，從人民足球上升到了人民交往。全國乃至世界各國人民1169.24萬人次的奔赴，讓貴州「村超」成為了一場場凝聚農文旅體商融合共享的文化盛宴，成為了一次次鑄牢中華民族共同體意識的鮮活實踐。感謝大家發自內心的熱愛、跨越山海的奔赴，讓世界看到貴州，讓貴州逐步走向世界！

活力四射的貴州「村超」感恩遊客朋友們的建議和包容。「沒有地方住，建議多一些酒店」「互動感不夠，希望能讓觀眾一起玩」「打不到車，要是有更多的公共交通就好了」「排隊排了好久，希望多開幾個進出口」……大家通過電話熱線、在視頻中的留言或直播中的評論，反饋給我們的批評、建議和意見，我們都高度重視，逐一核實，全力改進。我們床位數從去年的5000多個增加到了現在的11000多個，旅遊服務不斷改善；我們策劃推出了「我要上村超」「全民K歌」和「萬人蹦迪」等全新互動模式，持續提升遊客參與式的快樂體驗；我們努力協調讓停靠榕江站的列車從20余趟增加至40余趟，每周五、周六、周日晚上22:48增加三趟列車從榕江開往貴陽，全力保障遊客出行；我們推出了「看村超·遊貴州」線上預約綜合服務平台，為遊客提供一站式服務……感謝大家提出真誠寶貴的建議和意見，來者皆是客，相逢便是緣，有考慮不全、服務不周之處，請再多些包容和理解，我們定會全力以赴把服務做得更好，讓大家舒心遊、開心玩、滿意歸！

貴州村超的「流量」變成經濟「增量」。（榕江發布）

活力四射的貴州「村超」感恩媒體網友們的宣傳和點讚。在這個人人都是自媒體的時代，感謝廣大媒體朋友用鏡頭定格和文字記錄貴州「村超」的精彩瞬間、感動畫面、背後故事，讓更多的人看到了充滿快樂激情的「村超」。感謝廣大網民朋友們為「村超」分享的每一條朋友圈、拍攝的每一個短視頻、制作的每一篇旅遊攻略，您們的真情流露是對貴州「村超」最好的宣傳，您們的點讚分享是對貴州「村超」最好的肯定，您們的留言評論是對貴州「村超」最大的鼓舞，也給了我們克服困難、越辦越好的信心和底氣。賣卷粉的「射手王」董永恒、「敲鑼打鼓」吶喊助威的「西瓜妹」熊竹青、助力「村超」的89歲苗族寨老、「鬥錢」支持球隊的94歲侗家老奶奶……在您們的宣傳和點讚中，讓更多人知道了榕江人民的淳樸善良、熱情好客、團結拼搏，讓榕江這座政通人和、與人為善的西南小縣城聲名遠揚。感謝大家真誠的宣傳和點讚，自古營銷留不住，唯有真字動人心，我們將用真心服務遊客，用真情幫助遊客，用真誠打動遊客，讓貴州「村超」走得更遠！

活力四射的貴州「村超」感恩足球愛好者的參與和堅持。熱愛創造奇跡，純粹引領成功。無論是烈日炎炎還是刮風下雨，都有大家在綠茵場上奔跑的身影，每一次奔跑、每一次傳球、每一次射門，都展現了足球運動的競技魅力和大家對足球運動的純粹熱愛。足球不僅是一場體育競技，更是一種精神傳承。去年第一屆「村超」，您們自發組成了20支足球隊參與，讓榕江足球火爆出圈；今年第二屆「村超」，參賽球隊增加到了62支，覆蓋了所有鄉鎮、街道；明年第三屆「村超」，參賽球隊將超過100支，將帶動更多人加入體育運動中，推動全民健身和全民健康深度融合，助力體育強國建設。感謝大家悉心培育下一代，主動擔起本村青訓教練的職責，免費到中小學擔任足球教練，讓「足球種子」在孩子心中「生根發芽」。在您們的帶動下，榕江769個班開展了1189場次「班超」比賽，累計覆蓋12463人次，是您們把更多的孩子從手機遊戲中「搶」到了綠茵場上，為全面推進「村超」社會足球體系和「班超」「師超」「園超」校園足球體系建設作出了貢獻。

貴州村超現場。（榕江發布）

親愛的廣大遊客球迷和網民朋友，「村超」是純粹足球的球場，榕江是快樂氛圍的磁場，黔東南是多彩民族風的秀場，貴州是避暑度假的天堂。「村超」只是行走貴州的大門，我們誠邀大家到多彩貴州用腳丈量起伏的群山，用手觸摸靈動的流水，用眼觀看繡在衣服的古老文明，用耳傾聽譜進歌里的動人故事……相約上春山、逛公園，領略繁花似錦山水如畫好風景；相聚走苗鄉、串侗寨，體會苗山侗水民族文化好風情；相會踩歌堂、長桌宴，感受民俗活動載歌載舞好體驗；相邀同玩水、共納涼，縱享避暑勝地萬千舒爽好氣候。歡迎大家來多彩貴州「看村超、遊貴州」到「黃小西、吃晚飯」，從「村超」向快樂出發、向貴州出發！

知恩於心，感恩於行，承蒙厚愛，不負期待！貴州「村超」將在您們的關心支持和包容理解下不斷改善、繼續進步，為大家呈現更多精彩，傳遞更多溫暖，帶來更多快樂。貴州村超，活力四射；人民足球，全民主場。我們將通過踢好快樂足球，塑造快樂品牌，傳播快樂文化，搭建快樂平台，發展快樂經濟，通過樂子探路子，發展路子強樂子，塑造牌子富日子，讓人民群眾的樂子在鄉村體育的牌子賦能下成為鄉村振興的路子，將「村超」打造成為全世界各民族相互交往交流交融的文化體育平台。7月20日是2024年貴州「村超」第二屆「榕耀之夜」決賽日，接下來將繼續舉辦全國非遺美食足球友誼賽，誠邀廣大遊客球迷和網民朋友持續關注貴州「村超」，熱情好客的榕江人民在「村超」等您，共赴一場盛夏之約！