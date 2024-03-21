村超交流、 大數據調研　「《香港01》貴州遊學交流團」即將啟動

2023年12月，《香港01》成功舉辦「海南航天創科青年交流團」，帶領3所中學共68位中學師生到訪海南文昌見證長征5號火箭發射的重要時刻。今年7月《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。



為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」獨家合作，並由高速鐵路作為「遊學伙伴」，共同招募200位香港青年，搭乘高鐵由香港出發，一路感受國家鐵路網帶來互聯互通的便利；到「村超」發源地榕江縣親歷「村超」熱潮，並與當地球員村民來一場酣暢淋漓的友誼對決！



《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。



2023年，貴州「村超」火爆出圈，而一場與香港明星的友誼賽，亦讓貴州、「村超」與香港架起友誼橋樑。貴州村超品牌管理有限公司亦藉此機會，邀請本港學生前往貴州了解多姿多彩的民族文化，「逢山開路、遇水架橋」的大國基建，以及用「快樂足球」實現鄉村振興、脫貧致富的人民創舉。

應此邀請及學界熱烈要求，《香港01》將於2024年7月舉辦為期6日5晚的「貴州村超Ｘ《香港01》創科青年交流團」。活動獲香港中聯辦、貴州省統戰部協助，與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」合作協議，以及高速鐵路作為「遊學伙伴」支持學生參加遊學團前往交流。

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乘高鐵「復興號」感受兩地互聯互通

自2018年9月開始，國家「八縱八橫」高速鐵路網之一的廣深港高鐵香港段正式運行通車，現時坐高鐵由香港可以直達73個內地站點，兩地通過高速鐵路實現真正的互通互聯。

本次活動，香港青年將搭乘高速鐵路「復興號」列車，由香港西九龍站直達貴陽。列車將途徑深圳、虎門、廣州、桂林等站點一路向西深入中國西南腹地。

作為中國高鐵最美風景線，青年們乘坐高鐵穿梭於兩廣丘陵與雲貴高原間，一邊欣賞沿路山水風景時，一邊感受著國家高速鐵路的飛速發展，以及粵港澳大灣區與西南地區緊密相連互通的便利。

看「村超」踢比賽 共赴「快樂足球」熱血盛事

2023年，貴州榕江鄉村足球超級聯賽「村超」以民眾參與、快樂足球的文化，用足球為貴州「踢」出了最具特色的文化標籤，成為當年最具話題的旅遊熱點。尤其去年11月，香港明星足球隊邀請當地村民來到香港，為本港市民獻上一場精彩絕倫的友誼賽。來自榕江的群眾也穿着獨特的少數民族服飾，為隊員們加油打氣。

今年夏天，「村超」將再邀本港青年前往，共赴這場「快樂足球」的鄉村體育盛事。香港青年們將親臨現場與村民們一起熱血吶喊；更值得期待的是，獲村超品牌管理有限公司特別邀請，《香港01》將於本次交流團的200位師生中選出香港代表選手，與村超隊員們同場競技，來一場酣暢淋漓的友誼對決！

傳統與現代交織 人文藝術與科技產業共興

黔山秀水、村寨如雲，地處中國西南腹地的貴州省因喀斯特石灰岩溶地貌聞名，而苗族、侗族、土家族等各具特色的少數民族村寨古鎮便坐落在這些丘陵山谷之中。

本次行程將帶領香港青年走訪中國最大的苗族村寨「西江千戶苗寨」、侗族的大利侗寨，以及青岩古鎮等歷史文化古蹟，唱民歌、穿民族服飾、住村寨民宿，走街串巷體驗百年傳統人文。同時，將走訪貴州省非物質文化遺產博覽館，感受銀飾與大歌齊舞，看少數民族居民是如何將大自然的色彩心靈手巧地穿在身上。

過去，特殊的地形環境造成貴州交通閉塞，隨之帶來的「貧困落後」標籤一度揮之不去。在國家大力支持下，貴州著力發展科技產業，從新能源電池、汽車製造，到大數據算力，再到「天眼」探秘宇宙，貴州真正實現「科技改變生活」。

作為創科團，本次行程還將帶領香港青年走訪貴州大數據科創城，了解大數據為貴州帶來的產業變革。尤其2022年2月，國家「東數西算」工程全面啟動，國家數字經濟發展戰略為貴州帶來了怎樣的機遇與挑戰，亦待本港青年前去尋找答案。

如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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