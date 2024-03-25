貴州村超踢出文化自信和旅遊商機　足球帶領榕江走出世界

2023年，貴州榕江鄉村足球超級聯賽「村超」入選2023年十大新詞。民眾參與、快樂足球的民間文化，讓貴州用足球「踢」出了最具特色的文化標籤，實現旅遊綜合收入80億元以上。



今年3月16日，第二屆「村超」聯賽正式打響，62支球隊經過激烈角逐，最終産生20支隊伍，進入總決賽階段的比賽。「村超全國美食交流賽」也將於7月舉行，來自全國各地的參賽隊伍將登上村超賽場交流競技，並展示各自地區的美食特產。



8月香港明星足球隊曾赴貴州 萬人合唱《鐵血丹心》等多首老歌

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追溯榕江足球80多年的歷史，每逢比賽，各村代表隊的村民們會穿著民族盛裝、肩挑土特產、吹着蘆笙、跳起舞蹈，與同村的足球運動員一起入場，開幕前進行盛大的傳統歌舞表演。場面歡樂熱鬧，是榕江縣每年的嘉年華盛事。

免費觀看、賽事不斷，榕江足球場是村民們每逢周末都要去打卡的聚集地，久而久之每周六成為榕江「超級星期六」足球之夜。除了當地村民，來自貴州其他地區、全國各地的遊客亦乘興而來。

2023年，「村超」聯賽吸引了20支隊伍參與，比賽一直持續至7月。參與的球員們來自各民族各行各業，從15歲的青少年，到40、50歲的大哥大伯；從攤販老闆到學生、工匠，雖沒有受過專業訓練，但在賽場上不輸專業球員的氣勢，讓比賽精彩絕倫，為觀眾帶來名副其實的「快樂足球」。

72歲陳百祥率明星足球隊大戰貴州村超 贏波高舉大豬腳勁威水

明星足球隊對決貴州隊以4：3勝出，更獲得「村超」專屬獎品兩隻大豬腳！（視覺中國）

貴州山村的農民平時上班，週末和晚上變身為球場上的「草根球星」，在傳統山鄉享受現代生活。值得關注的是，「村超」也推動形成了現代產業體系，球賽組織推動建構現代鄉村治理體系。

激烈的球場外，來自貴州各地的特產小吃匯集，讓人停不下來！尤其「村超全國美食交流賽」期間，沙縣小吃美食足球隊，保定驢肉火燒足球隊，淄博燒烤足球隊，寶雞搟面皮足球隊......全國各地的足球隊帶著地方美食前來交流，讓觀眾遊客大飽嘴福眼福！

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村超帶動貴州鄉村引入新技術、步入現代化、走向國際

為了能讓更多人第一時間看到賽事，更多遊客能親赴貴州體會盛事，大數據、移動網際網路等新技術的廣泛應用，高鐵高速公路等現代交通和公共服務體系，讓貴州鄉村快速融入現代社會。更重要的是，貴州「村超」和「村BA」有力推動了鄉村農民的現代化，而人的現代化是中國式現代化的關鍵。

村超｜侗族啦啦隊美女讚港繁華「街上人都在笑」 邀到貴州看山水

2023年，貴州「村超」火爆出圈。（視覺中國）

走向全國的貴州「村超」不僅得到內地、港澳台的關注，還與英超簽訂戰略合作協議，共同傳播足球文化、培養球員人才，並計劃籌辦社區足球友誼賽，讓「村超」從榕江走向世界。

貴州「村超」和「村BA」讓貴州在2023年成為文旅高品質發展的一個指標。也成為中國推動鄉村振興的重要範例、觀察中國式現代化的重要窗口，更立體展示中國式鄉村現代化成果，成為向世界講述中國鄉村故事的典範。

文化旅遊部更盛讚，貴州以強大的內生動力打開鄉村振興和中國式現代化的新路徑。貴州「村超」、「村BA」的成功，生動詮釋了恢復鄉村活力、實現鄉村振興的更廣闊空間，折射的是推進中國式現代化的磅礴奮進力量，展示的是幸福中國、健康中國和美麗中國的模樣。

貴州村超與英超簽署戰略合作協議。（主辦方提供）

村超交流、 大數據調研 「《香港01》貴州遊學交流團」即將啟動

貴州村超Ｘ《香港01》創科青年交流團 將舉辦友誼賽延續「港貴」友誼

2023年，香港明星足球隊與「村超」球員在香港大球場上兩場友誼賽為香港、貴州架起友誼之橋。當時隨團來港的一眾身穿民族服飾的啦啦隊員，更在尖沙咀維多利亞港身穿侗族的傳統服飾、手持傳統的「牛腿琴」及侗族琵琶，在鐘樓及觀景台為市民演唱《心心相印》等歌曲，成為一道靚麗的風景。

貴州村超抵港與港星足球隊踢友誼賽 當家射手：感受到香港熱情

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為延續這份友誼和感動，《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」合作協議，帶領200位香港中學生前往貴州了解多姿多彩的民族文化，「逢山開路、遇水架橋」的大國基建，以及用「快樂足球」實現鄉村振興、脫貧致富的人民創舉。屆時還將選出20位代表香港青年的選手，與村超球員同場競技，來一場酣暢淋漓的友誼對決！



《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。



如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至 education@hk01.com 或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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