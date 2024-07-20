涉嚴重違紀違法　廣東省人力資源和社會保障廳原廳長陳奕威受查

據廣東省紀委監委周六（20日）消息，廣東省人力資源和社會保障廳原黨組副書記、廳長陳奕威涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，陳奕威為廣東潮安人，1962年4月出生，廣東省委黨校經濟學專業畢業，在職研究生學歷，碩士學位，1981年7月參加工作，1984年9月加入中國共產黨。

1994年10月，陳奕威任潮陽市委副書記（正處級，期間：1995年09月至1998年07月，參加廣東省委黨校經濟學專業在職研究生班學習並畢業）；1999年03月，任汕頭市南澳縣委書記；2000年09月，任汕頭市委常委、南澳縣委書記（期間：2001年03月至2001年07月，在中央黨校進修三班學習）；2003年03月，任汕頭市委常委；2003年05月，任汕頭市委常委、秘書長（期間：2004年10月至2006年06月，參加長江商學院工商管理碩士專業學習並獲高級管理人員工商管理碩士學位）；2007年01月，任汕頭市委常委、市政府常務副市長；2008年02月，任揭陽市委副書記，市政府副市長、代市長、黨組書記；2008年04月，任揭陽市委副書記，市政府市長、黨組書記。

2011年07月，陳奕威任惠州市委副書記，市政府副市長、代市長、黨組書記；2012年01月，任惠州市委副書記，市政府市長、黨組書記；2013年02月，任惠州市委書記，市政府市長、黨組書記；2013年05月，任惠州市委書記、市人大常委會主任（期間：2015年03月至2015年07月，在中央黨校38期中青年幹部培訓一班學習）；2018年06月，任廣東省人力資源社會保障廳黨組書記；2018年07月，任廣東省人力資源和社會保障廳黨組書記、廳長（2022年6月免去）。