睡夢中來不及跑！四川雅安山洪暴發最少8死12傷 30餘人仍失聯
撰文：朱加樟
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四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村周六（20日）凌晨因暴雨引發山洪災害，截至目前，災害已造成8人遇難，30餘人失聯，逾1500名群眾受災，40餘處房屋、60餘公里道路受損。
截至20日24時，救援人員已找到失聯人員4人、均無生命危險，發現遇難者遺體8具，搜救送治傷員12名（中度、輕度各6名），及時安全轉移412名群眾。
目前，當地道路、通信已部分恢復，受災群眾已第一時間安排救治，人員搜救和災情排查工作仍在持續進行。
有村民七位親人失聯
內媒《澎湃新聞》報道，曾任新華村村委會主任的王福超稱：「當時很多人都在睡覺，來不及跑。」王福超指，山洪暴發時的水位「可能有幾米高」，村裏三十多位村民失聯。
新華村村民張春貴說，他家的老房子被洪水沖走，他的伯母、堂妹、堂妹夫等七位親人在洪水中失聯。
多名村民證實，山洪暴發之前，由於連降暴雨，當地曾組織村民轉移安置到附近一所廢棄學校，但有些人不習慣而「溜回家」，結果遭遇山洪侵襲。
20日凌晨，漢源縣馬烈鄉新華村出現點暴雨，最大小時雨強達53.8毫米，19日晚上8時至20日早上8時累計降雨量達107.5毫米。受點暴雨影響，馬烈河突發大水，導致新華村1524人受災。
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