湖南暴雨引發山洪及山泥傾瀉　兩縣失蹤8人全數遇難　救援結束

受強降雨影響，湖南懷化市新晃縣發生山泥傾瀉，8人失聯。截至6月23日傍晚近6時，當地共搜救出5人，均已遇難。

懷化市沅陵縣五強溪鎮轄區內河流萬洋溪發生山洪，1人死亡，1人失聯。



央視今日（23日）晚最新報道表示，從湖南新晃縣山體滑坡災害應急救援指揮部獲悉，截至19時30分，8名失聯人員已全部找到，均已沒有生命體徵，救援工作宣告結束，善後處理工作正在有序開展。



6月23日凌晨4時半，新晃縣魚市鎮鬥溪村龍塘組發生山泥傾瀉，4幢房屋倒塌，8人失聯。災害點其他民眾已全部轉移至安全地方。

湖南懷化市新晃縣發生山泥傾瀉。（央視新聞）

《北京青年報》報道，村幹部介紹，失聯的兩戶8人包括4名大人、4名小孩。當地已經與失聯人員家屬取得聯繫，目前正在搜救。《央視新聞》報道，當地已搜救出5人，均已遇難。

6月22日，沅陵縣五強溪鎮遭遇極端強降雨天氣，區內河流萬洋溪發生山洪，集鎮嚴重內澇，造成1人死亡，1人失聯。

沅陵縣五強溪鎮遭遇極端強降雨天氣，區內河流萬洋溪發生山洪，集鎮嚴重內澇。（影片截圖）

五強溪鎮從6月22日凌晨2時至上午8時，在6個小時內降雨量達337.8毫米，6小時、12小時、24小時降雨量均已突破歷史極值。

據初步統計，全鎮受災人口約1.5萬人，共轉移安置人員4458人，設置安置點21個。