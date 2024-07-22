四川雅安山洪暴發增至10死 尚有29人失蹤 已打通往災區國省縣道
撰文：蕭通
出版：更新：
四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村周六（20日）凌晨因暴雨引發山洪災害，截至昨日（21日）下午4時，遇難人數增至10人，另有29人失蹤。據四川省交通運輸廳消息，截至昨日，通往漢源縣受災地區的國省縣道均已搶通，兩座受損橋樑之一的大溝橋亦已搶通。不過，尚有2條鄉道和2條村道中未搶通，其中作為救援主通道的鄉道Y104線，搶通工作正取得進展。
搶險救援應急指揮部表示，災害發生以來，搶險救援工作持續緊張有序開展。消防、公安等部門通過無人機、挖掘機、水下探測器、應急機械化橋等設備開展搜救。目前，災區各安置點食物、飲用水等供應充足。當局累計收治傷者15人，均無生命危險，其中5人經治療後已出院。
《中國青年報》昨日報道，7月20日凌晨約2時30分，馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，造成逾1500名群眾受災，逾40處房屋、60多公里道路受損。
截至昨日下午4時，受災地區逾八成、即近5,000戶供電已恢復。漢源縣設置5個受災群眾安置點，均已全部通電。
有搜救人員昨日向內地《極目新聞》指出，山洪過後，有民房被毀，道路也中斷。消防、公安昨在新華村轉移群眾，但道路泥濘不堪，有部份地方很窄，只夠一個人通過。民眾由救援人員逐個護送至山下，並轉移到安置點。
睡夢中來不及跑！四川雅安山洪暴發最少8死12傷 30餘人仍失聯四川雅安漢源縣馬烈鄉淩晨突發山洪災害 致30多人失聯陝西柞水高速公路塌橋 15人遇難陝西柞水公路塌橋多人失聯 下游發現墮河車輛 當地連夜搜救陝西柞水公路橋樑垮塌釀12死31失聯 習近平作出重要指示