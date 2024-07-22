四川雅安山洪暴發增至10死　尚有29人失蹤　已打通往災區國省縣道

四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村周六（20日）凌晨因暴雨引發山洪災害，截至昨日（21日）下午4時，遇難人數增至10人，另有29人失蹤。據四川省交通運輸廳消息，截至昨日，通往漢源縣受災地區的國省縣道均已搶通，兩座受損橋樑之一的大溝橋亦已搶通。不過，尚有2條鄉道和2條村道中未搶通，其中作為救援主通道的鄉道Y104線，搶通工作正取得進展。



這次遭遇山洪災害的新華村。（澎湃新聞）

搶險救援應急指揮部表示，災害發生以來，搶險救援工作持續緊張有序開展。消防、公安等部門通過無人機、挖掘機、水下探測器、應急機械化橋等設備開展搜救。目前，災區各安置點食物、飲用水等供應充足。當局累計收治傷者15人，均無生命危險，其中5人經治療後已出院。

石橋被沖刷下來的樹木堵塞。（澎湃新聞）

《中國青年報》昨日報道，7月20日凌晨約2時30分，馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，造成逾1500名群眾受災，逾40處房屋、60多公里道路受損。

截至昨日下午4時，受災地區逾八成、即近5,000戶供電已恢復。漢源縣設置5個受災群眾安置點，均已全部通電。

山洪暴發時，洪水沿著村莊前方的河道沖洩。（澎湃新聞）

有搜救人員昨日向內地《極目新聞》指出，山洪過後，有民房被毀，道路也中斷。消防、公安昨在新華村轉移群眾，但道路泥濘不堪，有部份地方很窄，只夠一個人通過。民眾由救援人員逐個護送至山下，並轉移到安置點。