拜登退選｜料兩黨選戰不打台灣牌　分析：半年內中美關係不致變化

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退出總統競選，消息震驚全球，既為美國總統大選投下變數，也牽動中美關係與台海局勢。內地學者認為，若最終由現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替參選，預料其對華與對台政策等戰略性項目將延續拜登的思考邏輯，至少在拜登任期內，中美關係不會有很大變化。



台媒《中時新聞網》報道，上海東亞研究所副所長包承柯認為，去年11月國家主席習近平與美國總統拜登的三藩市會晤上，對於中美共同努力維持關係的訊息傳遞完整，輔以美國總統大選重點仍在經濟政策，兩黨候選人要在選戰中打「台灣牌」的機率不高，研判從現在到明年1月份，即在拜登任期內的中美關係基本上能具有確定性。

紐約曼哈頓街頭大字新聞螢幕顯示拜登退選的消息。（Reuters）

包承柯坦言，中美關係發展在拜登退選之後，不確定性增幅很大，但中美外長即將在老撾的東盟外長會議場邊進行會晤，以及今年的G20、APEC會議，都給中美高層領導提供見面機會，有助於加強雙邊溝通，因此中美關係在未來半年還是能夠維持穩定。

對於中美關係發展，包承柯認為，無論是特朗普、拜登或賀錦麗上台，中美之間完全走向對抗、敵對性的可能性是零。例如，從特朗普最近競選演說可看出，他一方面關注於經濟，另一方面也希望和中國進行交流、產業合作；「若是如此，中美之間是同時處於有所競爭、有所合作、有所對抗的環境裡，不會完全走向對抗」。

美國三藩市當地時間2023年11月17日，亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議結束時，美國總統拜登與中國國家主席習近平話別。（中國外交部發言人華春瑩在社交媒體X賬號發布圖片）

至於美國兩黨未來在大選中打「台灣牌」的機率，包承柯分析，未來如何面對中國崛起，確實是美國各界人士普遍關心的問題，但美國兩黨要在今屆選戰打台灣牌的機率並不高，因外交政策影響美國總統選舉的次數並不多，尤其當前美國通膨率居高不下，真正重點還在於經濟政策。

最後，評價美國現任副總統賀錦麗是拜登退選後，台面上最有力接替競選的人選，包承柯認為，作為民主黨候選人，賀錦麗仍將依賴拜登政府的工作團隊，如果當選，目前的八、九成人事都會保留，除了白宮，國務卿、美國國家安全顧問變化的可能性也都很小。因此，美國的對外戰略、對華政策、對台政策等戰略性項目都不會做出大調整，並將延續拜登的基本戰略思考邏輯。